Niels Destadsbader is helemaal klaar voor de zomer en stelt alvast vandaag een nieuwe single voor

Niels Destadsbader is inderdaad helemaal klaar voor de zomer. Dat bewijst hij met zijn gloednieuwe single ‘Ik Neem Er Een’, die vandaag op de wereld wordt losgelaten.

In ‘Ik Neem Er Een’ proost Niels Destadsbader op de zomer die er zit aan te komen. En dat is er één vol plannen. Zo heeft hij niet alleen een reeks concerten klaarstaan met zijn zeskoppige liveband, maar hij zal ook te horen zijn op Radio 2 en samen met Siska Schoeters ‘Zomerhit 2022’ presenteren op Eén, waarin de kijker na zes weken zal beslissen welke zomersingle het meest blijft hangen. “Eindelijk kunnen we weer met z’n allen samenkomen en de mensen een lach op hun gezicht toveren. Daar kijk ik zó hard naar uit. En ik hoop dat deze single daarbij kan helpen. Ik neem er één: op een prachtige zomer!”, aldus Niels Destadsbader. (PADI)