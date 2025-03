Niels Destadsbader en Herbert Flack na tien jaar terug samen op het podium in ‘Aspe – Moord in de nachtclub’

Na tien jaar staan Niels Destadsbader en Herbert Flack opnieuw samen op het podium in het interactieve theaterstuk ‘Aspe – Moord in de nachtclub’. Vanaf 16 mei worden de populaire personages Inspecteur Pieter Van In en Inspecteur De Swaef opnieuw tot leven gebracht in een bloedstollende zaak die het publiek mee op avontuur neemt. Een langverwachte hereniging van twee topacteurs als dit iconische duo die hun chemie weer laten zien aan het publiek. Regisseur Manu Jacobs zorgt ervoor dat deze moordzaak spannend en meeslepend wordt gebracht.

Na het succes van de voorstelling ‘Aspe – Moord in de Studio’ vorig jaar, is het nu tijd voor een nieuwe moordzaak die de grenzen van spanning en interactie nog verder verlegt. ‘Aspe – Moord in de nachtclub’ is een 18+ voorstelling en biedt een intense en volwassen theaterervaring die niet voor zwakke zenuwen is. Het publiek krijgt niet alleen te maken met een verhaal met een bijzondere twist, maar wordt zelf een actieve deelnemer in het oplossen van de zaak.

Herbert Flack

Over ‘Aspe – Moord in de nachtclub’: Na het overdonderende succes van ‘Aspe – Moord in de Studio’ wordt inspecteur Pieter Van In opnieuw geconfronteerd met een bloedstollende zaak in ‘Aspe – Moord in de nachtclub’. Een meeslepend verhaal en tal van onverwachte plotwendingen beloven een avond vol spanning en sensatie die je nog lang zal bijblijven. Een nieuwe zaak die zich afspeelt in het excentrieke nachtleven. Hierbij is het publiek niet alleen getuige van een moord, maar ook een belangrijke pion in een dodelijk spel waarin niemand te vertrouwen is. Ga samen met Herbert Flack & Niels Destadsbader op onderzoek en bereid je voor om ondergedompeld te worden in een wereld waar niets is wat het lijkt en waar elke beslissing een kwestie van leven en dood kan zijn. Durf jij de uitdaging aan? (PADI)

‘Aspe – Moord in de nachtclub’ is vanaf 16 mei 2025 te bewonderen in Play Zuid te Antwerpen. Tickets en info: www.backstage-producties.be