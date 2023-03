Niels Destadsbader én CNR Records tekenen contract voor een langdurige, muzikale samenwerking

In 2015 begon de samenwerking tussen Niels Destadsbader en CNR Records. Na vier nummer 1-albums, negen MIA’s, vier Zomerhit-winsten, acht Sportpaleis-concerten, miljoenen streams, meer dan 200.000 verkochte albums, een zeer opgemerkte Liefde Voor Muziek-deelname en talloze hits, waaronder ‘Verover Mij’ en ‘De Wereld Draait Voor Jou’, staat het buiten kijf dat Niels Destadsbader na zoveel jaren nog steeds een van de populairste artiesten van het moment is. En het wordt gezegd: never change a winning team. Met dat in het achterhoofd sloot Niels Destadsbader een hernieuwde, langdurige samenwerking met platenfirma CNR Records.

Niels Destadsbader: “De keuze om bij CNR Records te blijven was logisch. We kennen elkaar goed, zijn trots op het parcours dat we samen hebben afgelegd en hebben allebei nog grote ambities richting de toekomst. Ik kijk uit naar de nieuwe plannen die er zitten aan te komen.”

Tom De Meijer, Managing Director bij CNR Records: “We zijn ontzettend trots dat Niels Destadsbader en zijn team ervoor gekozen hebben om de succesvolle samenwerking met CNR Records voor een langdurige periode te verlengen. Dat is anno 2023 in een erg concurrentieel en steeds veranderd muzieklandschap geen evidentie. Niels is één van de allergrootste artiesten in Vlaanderen. Deze nieuwe deal toont bovendien dat Niels ook een zeer loyale partner is. Ik ben ervan overtuigd dat we samen een fantastisch, muzikaal verhaal blijven schrijven in de volgende jaren.”

Vlaanderen kent Niels Destadsbader en Miguel Wiels al jaren als onafscheidelijk duo. Om hun 10-jarige vriendschap te vieren, waren Niels & Wiels zes weken lang trouw op post in de ochtendshow van Qmusic om elke vrijdag een cover van een internationale hit te brengen, zoals enkel Niels & Wiels dat doen. Daaruit kwam hun nieuwe single, waarmee ze een sterke boodschap meegeven. ‘Jezelf Zijn’ gaat over het feit dat mensen snel commentaar hebben op elkaar, zeker online. En zonder echt te beseffen wat de impact hiervan is. Een zeer actueel thema dezer dagen. De globale boodschap van Niels & Wiels is dat het belangrijk is om respect te hebben voor elkaar en we soms minder snel moeten oordelen en bekritiseren. ‘Jezelf Zijn’ is beschikbaar en te beluisteren via de grote streamingplatforms.

Niels & Wiels duiken dit jaar ook samen de theaters in en spelen acht concerten in vijf Vlaamse steden. Waarom hebben ze één keer per jaar serieuze ruzie? Wat is de reden dat Niels altijd ‘s middags wil afspreken? En wie draagt eigenlijk de broek van die twee? Ze vertellen het op hun manier. Niels & Wiels stoppen voor de gelegenheid heel wat internationale klassiekers in een Nederlandstalig jasje en spelen natuurlijk ook eigen hits. (PADI)

Tickets zijn te verkrijgen via livenation.be