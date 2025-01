Niels Destadsbader en Celine Van Ouytsel stelen de show als Glinda en Elphaba uit ‘Wicked’ op de ‘paarse’ loper van “Gala van de Gouden K’s”

Zaterdagavond hadden Niels Destadsbader en Celine Van Ouytsel veel bekijks op het “Gala van de Gouden K’s” in het Antwerpse Sportpaleis. Beiden mochten de ‘Gouden K’ voor ‘Online Kanaal’ uitreiken en dat deden ze in de personages van Glinda en Elphaba uit ‘Wicked’.

“We hebben even gediscussieerd wie vandaag het kleedje mocht aantrekken. Celine en ik deden kop of munt. En ik heb gewonnen”, lacht Niels, waarop Celine zegt: “En ik zat meerdere uren in de make-up.” Even vragen of Niels zoiets standaard in zijn kleerkast heeft hangen of het van Peter Van de Veire komt? “De kans dat ik dit kleed van Peter Van de Veire heb geleend, zou groot kunnen zijn. Maar hiermee verwijs ik ook naar mijn Ketnet-periode. Ik heb mij toen vaak verkleed. Celine en ik vormen vandaag een duo. Het grappige is: Celine is een grote fan van de ‘Wicked’-film. Ik heb geen idee van wat ik hier zo sta te doen. Zij zegt dat ik dit en dat moet doen, maar ik weet het niet. Ik kan mij evengoed belachelijk maken. Of het is wél waar en dan maak ik mij toch belachelijk.” Celine lacht en zegt: “Maar Niels doet het goed.” Niels knikt en vult aan: “Alles voor de kindjes? Hoe deze reageren? Ze kijken wel wanneer we passeren. Voorlopig is alles positief. Ik bemerkte net juist dat ik vergat mijn borsthaar af te scheren. Maar Ariana Grande had dat ongetwijfeld ook al voor”, lacht Niels. “Of ik mij anders voel als blondine? Laat ons zeggen: ik was vroeger blond! Ik ben blij om nog eens blond te mogen zijn, maar ik ben vooral blij van nog eens naast Celine te mogen staan. Geef toe, daar zou je toch àlles voor doen hé!” Celine: “Dat is lief. Dat wilde ik horen en daarom waren die uren in de make-up geen verloren uren.” Niels moest niet naar de make-up, maar hij gaf wel toe dat het tien minuten duurde vooraleer hij dat kleed kon aantrekken. “Ik probeerde op hakken te lopen, maar ik denk dat ik in een korte tijd drie keren mijn gewrichtsbanden heb gescheurd. Het zijn dus gewone witte sneakers geworden.”

Een laatste vraagje: staat Niels op woensdagavond ook zo als presentator op het podium van de MIA’s? “Dat zou iets zijn hé. Neen, woensdag ruil ik dit kleed in voor een strak pak. Nu vind ik dat hier wel leuk. Alles in feite wat de Ketnetters leuk vinden, vind ik ook leuk. De kindjes vinden dat leuk. Ik ben vooral benieuwd naar de reactie van Ariana Grande. Ik zal haar straks taggen. Eén van mijn petekindjes zit in de zaal en ik denk wel dat hij dit heel koel zal vinden. Is het thema kermis? Euh, ik moest enkel een kleed voorzien en dat deed ik ook.” (PADI)