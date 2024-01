Niels Destadsbader acteert en zingt in nieuwe Club van Sinterklaas-film

Alsof de winter nog héél even moest wachten tot dit bericht om de eerste vlokken te lossen, kunnen we nu met veel trots aankondigen dat Niels Destadsbader te zien zal zijn in de nieuwe De Club van Sinterklaas film: Het Grote Sneeuwavontuur. Om de sneeuwsetting helemaal juist te krijgen, mocht de cast afreizen naar het Oostenrijkse Tirol waar de film voor een groot deel werd opgenomen. Op het resultaat is het nog even wachten, want de film zal pas in oktober 2024 te zien zijn in de Vlaamse bioscopen.

Voor hun 13e Club van Sinterklaas-bioscoopfilm pakken de makers dit jaar groots uit. In De Club van Sinterkaas film: Het Grote Sneeuwavontuur reizen Sinterklaas en zijn pieten via Oostenrijk naar België om de grote wens van het meisje Sara te vervullen die daar in een skidorpje woont met haar vader. Daar ziet de Club van Sinterklaas voor het eerst sneeuw en binden ze zelfs de latten aan. Voor de populaire pieten van de club, zoals Coole Piet, Danspiet, Testpiet, Superpiet en KADO werden voor deze gelegenheid speciale skipakken en skihelmen ontworpen.

Niels Destadsbader speelt in dit winters avontuur de burgemeester van het dorpje ‘De Witte Bergen’ waar Sinterklaas en de pieten onthaald worden. Voor de gelegenheid zingt hij ook een nummer in de film.

Niels Destadsbader moest niet lang twijfelen toen hij de vraag kreeg om deze rol in te vullen. “Het bleek dat Marie en Georges – mijn petekinderen – grote fan zijn van deze films. Georges heeft zelfs een eigen pak van Coole Piet. Ik kon dus niet anders dan ‘ja’ zeggen. De opnames (aan -15 graden in Oostenrijk) nam ik er met plezier bij. Zeker omdat ik warm onthaald werd door de hele crew. Het rolletje van burgemeester – met een Duits accent – was heel geestig om te spelen. Ik kijk nu al uit naar het moment dat de film klaar is. Ik heb mijn petekinderen alvast beloofd dat ze – samen met mij – als eerste de film mogen zien.”(PADI)

De Club van Sinterklaas film: Het Grote Sneeuwavontuur zit net als zijn voorgangers vol nieuwe, vrolijke liedjes van de enige echte De Club van Sinterklaas. De regie en het scenario van de film zijn opnieuw in handen van Martijn Koevoets. De film wordt geproduceerd door Jabadoo Pictures in coproductie met Dutch FilmWorks. Kinepolis Film Distribution (KFD) brengt de film in oktober in de Vlaamse bioscopen