Niels Boutsen bracht een live-LP uit, tourt met ’10 jaar Stoomboot’ en komt naar Stasegem en Brugge

Niels ‘Stoomboot’ Boutsen is 30 geworden en inmiddels 10 jaar bezig. Dat mag gevierd worden met een theatertournee door Vlaanderen in het najaar 2022 en het voorjaar 2023. Zijn vuurdoop begon eind september in het Wagehuys van 30CC te Leuven. Niels kom ook naar Stasegem en Brugge.

Na vier platen, een MIA-nominatie, samenwerkingen met Kommil Foo en Raymond Van Het Groenewoud, uitstapjes naar de wondere wereld van de jazz, podcasts en het Franse chanson, keert Stoomboot terug naar de essentie: een stem, een gitaar, een hoop verhalen, én een live plaat onder de arm. Waar Niels optreedt, mag het publiek zich alvast verwachten aan een 15-tal nummers, waarin hij met narratieve bindteksten een chronologisch en autobiografisch verhaal opbouwt van zijn voorbije 10 jaar.

Proficiat, wat vliegt de tijd toch vlug voorbij: al tien jaar actief! Ik herinner mij je nog toen je de wedstrijd van NekkaNacht had gewonnen en toen je dan op het persmoment was in de KBC-Boerentoren in Antwerpen. Waar is de tijd..

Stoomboot: “Inderdaad, ik vier dit jaar al ’10 jaar Stoomboot’. Ik doe dat met een tournee door heel Vlaanderen en een nieuwe live plaat. Ik vertel deze afgelopen tien jaar nu alleen met een gitaar in de hand op het podium. Ik breng heel veel verhalen en heel veel liedjes. Ik treed de 29ste oktober op in Stasegem en op 1 december in Brugge. Dat is eigenlijk fantastisch leuk. Het is heel aangenaam en simpel. Ik maak liedjes over de dingen die in mijn hoofd zitten en dat deel ik dan met de mensen. Dat maakt me ook zo gelukkig. Door corona was dat niet allemaal evident. Mijn vierde album kwam ook uit tussen twee coronagolven in en de tournee ervan werd onthoofd door de lockdowns. Ik ben echter een heel positief mens. Ik deed dan maar online dingen. Maar nu ik terug op het podium sta met de lichten op mij gericht en de mensen anderhalf uur mee kan nemen in mijn wereld, dat is ook gewoon zalig.”

Hoe blik je terug op de afgelopen 10 jaar? Ben je tevreden met wat je allemaal al bereikte?

Stoomboot: “Ik ben ongelofelijk fier. Ik ben zoals zovelen begonnen met liedjes maken toen ik op kot zat in Leuven, omdat ik ergens een gitaar had gevonden. Van het één kwam het ander. Dan was die eerste plaat daar plots. Toen dacht ik van ja dit zal het wel zijn. Ik ging veel optreden als een moderne hofnar. Eigenlijk gewoon overal passeren. Ik deed in die voorbije tien jaar zoveel toffe dingen.”

En vooral kleinkunst zeker?

Stoomboot: “Ja, Nederlandstalige muziek. Ik heb ook nog een ander project Zandland. Dat is jazzmuziek verweven met poëzie. Bij elke plaat komen er telkens dingen bij die ik nog niet heb gedaan. Ook met deze vijfde plaat is dat zo. Ik kom eveneens op plaatsen waar ik nog niet ben geweest, maar ook op locaties waar ik al 10 jaar geleden al stond zoals bijvoorbeeld de eerste keer in Brugge, daar ben ik eveneens enorm blij mee. En Stasegem, waar ik eveneens tien jaar geleden al mocht staan. Vandaag was ik hier voor de eerste keer voor MENT TV, dat was ook de max.”

Je bent nu al 30 jaar?

Stoomboot: “Ik ben inderdaad 30 jaar geworden en ondertussen eveneens al papa. Ik vier eveneens ’10 jaar Stoomboot’.”

Ben je fulltime met muziek bezig?

Stoomboot: “Neen nog niet. Ik doe dat halftijds. Ik deed de voorbije tien jaar al van alles. Ik volgde als opleiding geschiedenis in Leuven en werkte een aantal jaren in het onderwijs. Ik had een boekenwinkel, werkte in een bakkerij en nu werk ik bij de communictiedienst van de gemeente. Ik geef het toe: het is niet zo evident om als Nederlandstalige artiest van de muziek te leven.”

Is muziek vooral je uitlaatklep?

Stoomboot: “Sowieso, ik denk dat ik veel ongelukkiger zou zijn als ik geen muzikant was. Ik ben meer met muziek bezig dan dat je zou denken. Ik sta bijvoorbeeld op het podium met Stoomboot, maar ik geef ook lessen en workshops. Maar op een podium staan blijft toch het tofste.”

Welke titel heeft het nieuwe album?

Stoomboot: “Dat heet ‘10 jaar Stoomboot’. Maar het is een specialleke. Vorig jaar stond ik begin december in de AB in Brussel. Dat optreden namen we live op en dat staat nu op LP, niet op Spotify. Dat is enkel beschikbaar tijdens optredens. Het is ook een collector item, met een soort Best Of. Er zitten geen nieuwe nummers bij. Alle nummers staan al ergens waar je ze kan vinden en alles draait rond die verhalen.” (PADI)

Theatertour 2022-2023 – Op zondag 16 oktober is Niels alias Stoomboot tussen 10 en 12 uur te zien in het programma Herbert op MENT TV.