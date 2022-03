Nicole & Hugo in boekvorm ‘Goeiemorgen, Morgen’ over 50 jaar onafscheidelijk: “Op diplomatieke missie naar Kiev en Moskou”

In Theater Elckerlyc in Antwerpen stelde Borgerhoff & Lamberigts het boek ‘Goeiemorgen, Morgen’ van Nicole & Hugo voor. Het echtpaar kon rekenen op Filip Osselaer, die hun levensverhaal op papier zette. Tijdens het persmoment was Hugo emotioneel, want Nicole is ziek. “Maar we slaan er ons wel samen doorheen”, zei hij doorheen zijn tranen. De uitgever stelde voor dat Nicole & Hugo op diplomatieke missie naar Kiev en Moskou gaan, want zij weten wat het is om samen te zijn, om gelukkig te zijn en in vrede naast elkaar te leven.

Op 1 december 1971 trouwden Nicole Van Palm en Hugo Verbraeken met elkaar. Ze waren toen al enkele maanden het zingende en dansende duo Nicole & Hugo. Dankzij de klassieker ‘Goeiemorgen, Morgen’ werden ze in de loop der jaren een iconisch koppel.

Ook Free Souffriau was van de partij. © PADI/Daniël

Nu – 50 jaar later – kijken Nicole en Hugo terug op hun leven en carrière. Ze vertellen openhartig over hun eerste ontmoeting – hij een Antwerpenaar, zij een Brussels ketje -, over ziekte en verdriet, over succes en showbusiness. Ze brengen het verhaal van glamour en glitter op cruiseschepen en in Saint-Tropez, ze gaan op stap met André Van Duin en Gert Verhulst. Dit is het verhaal geworden van twee mooie mensen. Van dromen die uitkomen, van tijden die veranderen. Het verhaal van altijd durende liefde, van de vleesgeworden onafscheidelijkheid.

Uitgever Wim De Bock © PADI/Daniël

Tijdens het persmoment stond de trotse uitgever Wim De Bock stil bij het muzikale duo. “Ik stel aan Nicole & Hugo voor om binnen een paar dagen op diplomatieke missie te gaan naar Kiev en Moskou. Als jullie immers erin slagen om als Antwerpenaar en Brussels Ketje goed overeen te komen, dan zullen de Russen en Oekraïners ook overeen komen. Jullie moeten de wereld wijsmaken hoe ze met elkaar moeten overeen komen… Nicole en Hugo zijn voor mij iconen. Mensen die heel goed zijn in hun vak en die een bepaalde uitstraling hebben die hen groter maakt dan andere mensen. In mijn loopbaan heb ik veel iconen ontmoet. Die hebben allemaal iets gemeend, namelijk het zijn ook maar gewone mensen. Achter hun façades zitten er inderdaad ook maar gewone mensen. Ik denk daarbij aan Eddy Merckx, Chris Lommé en Jan Ceulemans die ik al mocht ontmoeten en ook dat zijn allemaal gewone mensen. Nicole & Hugo zijn zekerheden in Vlaanderen. En de grootse iconen blijven voor mij Nicole & Hugo. Als uitgever ben ik blij en fier dat ik dit boek mag uitgeven. In het proces van het boek vond ik zelfs het kleinste deel sensationeel.”

Jacky Lafon bij Nicole & Hugo. © PADI/Daniël

Filip Osselaer tekende het verhaal van Nicole & Hugo op. Hij haalde herinneringen boven van toen hij samen met het echtpaar hun levensverhaal opschreef. “Ik had al Lucien Van Impe en Freddy Maertens in boekvorm, maar ik wist dat er nog grotere iconen bestonden en die ik in boekvorm zou maken, namelijk Nicole & Hugo. Ik ga altijd op zoek naar klein eenvoudig geluk. Dat was vroeger voor mij in mijn sponsen pyjama zitten kijken naar het Eurovisiesongfestival… Dat laatste stukje tekst rond de ziekte van Nicole is een eigen leven gaan leiden. Het zijn altijd dezelfde tien regels die de mensen uit het boek halen en op sociale media plaatsen. Dat is een moeilijk moment maar er zijn zoveel mooie, zoveel schitterende momenten die erin staan. Ik ben blij dat ik deze mensen mocht leren kennen.”

Jan Van Dyke (links) en Michel Follet. © PADI/Daniël

“Het is niet gemakkelijk om iets te zeggen”, zegt Hugo. “Dank aan Wim om te geloven in zo’n boek. Ook dank aan Filip die we in ’t begin niet kenden, maar die ik via Vic Dennis wel leerde kennen en dan kwam ik terecht bij Lucien Van Impe. Dank voor de manier waarop je ons boek neerschreef. Het is heel mooi. De mooie dingen staan erin, maar ook de moeilijke momenten. We verloren een kind… Alles wat we wilden vertellen, staat erin. De laatste episode is wat zwaar, maar dat wilden we voor de mensen niet achterwege laten. Nicole & Hugo die hier staan zijn ook de Nicole & Hugo waarmee je daarna zal staan praten. Er breekt een moeilijke tijd aan, maar wij moeten er door en we slaan er ons wel samen door. Ik ben zo blij..”, snikt Hugo. Nicole zegt: “Je ziet het dat je zo blij bent..” Hugo bedankte iedereen om erbij te zijn, om die première van hun boek mee te maken. “Dank uit diepste van mijn hart”. Nicole voegt eraan toe: “Ons hart!”. Hugo knikt en besluit: “Inderdaad, dàt is Nicole & Hugo!” (PADI)

Jan Van Dyke bij Nicole & Hugo. © PADI/Daniël

‘Goeiemorgen, Morgen’ verschijnt bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 22,99 euro. Meer info: www.borgerhoff-lamberigts.be

Hans Lambrechts bij Nicole & Hugo. © PADI/Daniël