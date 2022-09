Nicky Martinez organiseert een fanbal in Torhout

Zangeres Nicky Martinez uit Zuienkerke nodigt iedereen uit op zaterdag 24 september naar haar fanbal in zaal De Bosgalm in Torhout-Don Bosco.

De artiestennaam Nicky Martinez doet misschien niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar haar échte naam Martine De Cock misschien wél. Martine was immers 26 jaar lid van De Brugse Strangers, een begrip in Brugge én ook in West-Vlaanderen. Er staan veel radiohits en optredens op haar naam. De bekendste zijn ‘Maar Vanavond (een cover van Hanny), en ‘M’n Vélo’. In 1995 had ze een groot succes met het nummer ‘Zwarte Lola & Eddy Ready’. Deze single stond wekenlang in de officiële hitparade en zelfs zestien weken op nummer één bij ‘Tien-om-te-Zien’ op VTM. Toen De Brugse Strangers uit elkaar gingen, stond Martine twee jaar op non-actief. Daarna begon ze onder de naam Nicky Martinez. Deze artiestennaam ontstond vanuit de naam van haar zoon Nicky en haar voornaam, aangevuld met de letter ‘Z’. De nieuwe naam was een feit.

Op zaterdag 24 september organiseert Martine De Cock alias Nicky Martinez een fanbal in zaal De Bosgalm, Pastoriestraat 7 in Torhout-Don Bosco. De deuren openen om 17 uur, de show start om 17.30 uur. Er zijn optredens van Michael Lanzo, De Melando’s, Leah Bien, The New Laladu Band en De Verloren Diva’s. De presentator van dienst is Gerdy Baetens. (PADI)

Eén kaart in voorverkoop kost 18 euro, aan de deur 20 euro. Overschrijven op rekeningnummer BE19 9501 3310 1412, met vermelding NIMAR24092022. Info bij Martine (0478 25 50 93) of bij Franky (0493 18 37 02).