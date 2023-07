Nick Schilder lanceert op Armada Music zijn solo-debuut ‘Shatterproof’

Zeventien jaar was Nick Schilder de helft van Nick & Simon, een duo dat meer dan 1.000.000 albums verkocht, massa’s hits scoorde, veelvouden van goud en platina vergaarde en massa’s uitverkochte concerten speelde in de grootste zalen van Nederland en België. In april nam het duo met een reeks uitverkochte Ahoy-concerten afscheid van het publiek. Twee weken geleden rolde Nick Schilder zijn solo debuutsingle ‘Shatterproof’ uit op Armada Music, het muzieklabel van Armin van Buuren.

“De muziek die ik maak is wie ik ben, wat ik voel en wat ik wil creëren”, zegt singer-songwriter Nick Schilder. Met ‘Shatterproof’ lijkt het een grote stap die hij zet van de Nederlandse folkpop naar de elektronische popmuziek, maar op zich valt dat mee. “Ik was in 2014 al onder de indruk toen ik ‘Catch & Release’ hoorde van Matt Simons, een song die bij mij is blijven hangen”, klinkt het enthousiast. Met ‘Shatterproof’ heeft Nick Schilder zijn start niet gemist, want in nauwelijks veertien dagen staat de teller op meer dan 275.000 Spotify-streams, vind je de song terug in een massa streamlijsten en draait hij mee in de playlisten van Radio 538, Qmusic Nederland en 100 % NL. Naast een nieuwe Nederlandse theatertournee, sluit Nick ons land met zijn solodebuut ‘Shatterproof’ ook opnieuw in de armen.

Met een nieuw geluid focust Nick Schilder zich volop op zijn eerste solosingle ‘Shatterproof’. Nick maakte het nummer samen met Rupert Blackman van de band Causes mooi en songwriter en producer Toby Jacob, die eerder werkte met Armin van Buuren.Nick leerde het gitaarspelen op 8-jarige leeftijd van zijn buurman Jan Akkerman en groeide na het behalen van een schaakkampioenschap in zijn jeugd uit tot ambassadeur van de Nederlandse Schaakbond. Die artistieke gelaagdheid en diepgang vind je ook terug in ‘Shatterproof’, een Engelstalige popsong die recent uitkwam op Armada Music, hét muzieklabel van Armin van Buuren. “Mijn liefde voor de ‘elektronische muziek’ is niet nieuw. Ik werd geraakt door de klanken van virtuoos Jean-Michel Jarre, bewonderde de programmering van Pink Floyd en hield van alles van Daft Punk. Ik bracht veel tijd door op Ibiza, waar ik met Lost Frequencies samenwerkte aan onze single ‘Lift Me Up’ die we in 2016 uitbrachten. Tegelijkertijd strekken mijn muzikale wortels zich uit tot James Taylor, Jackson Browne en zelfs de aria’s van Pavarotti. Ik realiseer me dat de afgelopen vijftien jaar van mijn carrière niet zo multidimensionaal zijn geweest, en dat is precies waarom ik het roer omgooi”, zegt Nick Simon, de man die zich ondertussen verbindt met unieke songwriters over de hele wereld.

Nick Schilder kwam langs bij MENT TV in Mariakerke (Gent) om promotie te maken voor zijn single. © PADI

“Ik wil dat de betekenis achter elk van mijn nummers wordt uitgesproken. Shatterproof’, bijvoorbeeld, beschrijft de gladde helling waarop ik me bevind en het sterke geloof dat ik niet zal breken, zelfs als ik zou vallen. De videoclip van het nummer, waarvoor we samenwerken met het United Ukrainian Ballet, weerspiegelt dat ook; ze blijven trouw aan hun doel en blijven dansen ondanks alles wat er gebeurt. Het enige wat ik wil is dat mijn muziek de persoon en artiest weerspiegelt die ik vandaag de dag ben, en door deze nieuwe richting in te slaan zorg ik ervoor dat dit niet langer onder de oppervlakte ligt”, gaat Nick Schilder verder.

‘Shatterproof’ is de eerste solosingle van Nick Schilder, maar uiteraard wordt er op een later tijdstip nog meer eigen muziek van hem verwacht. Nick gaat met ‘The Singer Songwriter Show’ vanaf oktober tot en met april 2024 weer op theatertournee. “Solo zal ik, op mijn eigen manier liedjes spelen van o.a. James Taylor, Bob Dylan, Don McLean, Jackson Browne en Neil Diamond. We zijn met het team aan het kijken of we, naast een uitgebreide tournee door Nederland, er ook nog een concert in België kunnen aan toevoegen. Hou mijn sociale media goed in de gaten – wordt vervolgd!” (PADI)

‘Shatterproof’ van Nick Schilder verscheen op Armada Music en is nu digitaal beschikbaar.