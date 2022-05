Nick Beernaert uit Kortemark pakt uit met zomersingle ‘Mooier dan jij’

Dertien jaar geleden nam Nick Beernaert uit Kortemark al eens de single ‘Mooier dan jij’ op, maar dan als een demo.

“Ik had er toen al een goed gevoel bij, maar op dat moment beslisten we met het management om dan toch de Engelstalige richting uit te gaan. Dit nummer ging nooit uit mijn gedachten. Toen ik onlangs wat aan het scrollen was tussen mijn audiofragmenten vond ik die demo terug. Toen ik het beluisterde kon ik het meteen terug meezingen en werd ik instant ‘happy’. Ik wist het: dit wordt mijn volgende single! Dit nummer is me perfect op het lijf geschreven en ik vond dat ik er toch iets mee moest doen. Ik stelde ‘Mooier dan ji’ voor aan mijn producer en niet veel later werden de nodige contacten gelegd, werd deze song wat herwerkt en stond ik al terug in de opnamestudio. ‘Mooier dan jij’, mijn nieuwe zomersingle, werd geschreven en gecomponeerd door niemand minder dan Jan Borré en Servaas Bingé. Jan is pianist bij Jo Lemaire, en componist van musical en films. Servaas is dokter, voormalig ploegarts van Lotto-Belisol en auteur die je wellicht kent van ‘De Lijst’. Ook de backings in het nummer nam dit duo voor hun rekening.‘Mooier dan jij’ is een happy song met een catchy refrein en zoals de meesten mij ondertussen wel kennen zal ik deze ook met heel veel goesting op de volgende optredens brengen.’ (PADI)

De nieuwste single van Nick Beernaert “Mooier dan jij” komt uit op het Pure Entertainment label en is vanaf vrijdag 27 mei 2022 beschikbaar op alle streaming-en/of downloadplatformen. Info en boekingen: 0471 20 09 92 – sophie@soflex.be