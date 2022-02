Nick Beernaert brengt nieuwe single ‘Hey Hallo’ uit op Valentijnsdag

Op maandag 14 februari zal Nick Beernaert uit Handzame ongetwijfeld wel een cadeautje afgeven aan zijn allerliefste Sophie Boterman. Naast misschien een bloemetje of een verwenweekend zal Nick vast en zeker ook zijn nieuwste singel ‘Hey Hallo’ zingen, die hij op Valentijnsdag uitbrengt.

In mei 2019 zette Nick Beernaert nieuwe stappen in de Nederlandstalige showbizz. Ondertussen brengt hij op maandag zijn vijfde single uit en is hij geen vreemde meer in het Nederlandstalige circuit. In deze ‘coronatijden’ heeft iedereen meer dan ooit nood aan fijne momentjes. Met dit idee in het achterhoofd ging Nick aan het schrijven. Hij ging op zoek naar momenten waar hij zelf constant blij van wordt en dit vertaalde zich in zijn nieuwste single ‘Hey Hallo’, een nummer vol ‘kleine gelukjes’, zoals hij het zelf omschrijft. “In deze tijden voelen vele mensen zich niet zo lekker in hun vel. Ze zijn zelf ziek of hebben zieken in hun omgeving, kunnen moeilijk omgaan met hun gevoelens, hebben serieuze tegenslagen te verwerken, zijn wat depressief,… De manier waarop we naar dingen kijken kan ervoor zorgen dat we ons beter voelen en dat heb ik dan ook gedaan. Ik dacht spontaan aan die zalige ‘slappe lach’ momenten met onze familie en vrienden, aan de onvergetelijke momenten in de mooie natuur, het lekker eten, muziek beluisteren, zingen, bingewatchen, sporten, enz. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal wel aan iets kunnen denken, waarmee we spontaan lachen. Ik ging daarmee aan de slag”, vertelt Nick, die eerder al zelf teksten schreef zoals zijn singles ‘Het is voorbij’ en ‘Ik wil jou’.

Toen begon Nick altijd vanuit een instrumentale versie, waar ook de zanglijn al duidelijk was. “Bij ‘Hey Hello’ ging ik een stapje verder en vertrok ik vanuit het niets. Geen melodielijn, geen deuntje, geen tekst, niets… Daarna trok ik met een tekst en een deuntje in m’n hoofd – zonder dat ik wist waar het mij zou brengen – naar mijn producer Eric De Clercq in Roeselare. Hij ging ermee aan de slag. Een korte periode later stond ik al in de studio en werden plannen voor een nieuwe single realiteit, van een gelukje gesproken”, glimlacht Nick. “Ik wil bij deze iedereen die het moeilijk heeft een hart onder de riem steken. Hopelijk vinden jullie ook dat kleine gelukje dat jullie eventjes kan doen lachen.” (PADI)

‘Hey Hallo’ is vanaf 14 februari beschikbaar op alle streaming- en/of downloadplatforms. Info en boekingen: 0471 20 09 92 (Sophie Boterman) – sophie@soflex.be – info@nickbeernaert.be – www.nickbeernaert.be