Nel Swerts & Patrick Hamilton spelen met vier handen op één piano ‘Architecture of the mind’

Zondag jl. waren Nel Swerts uit Schilde en Patrick Hamilton uit Loppem te gast in ‘De Zevende Dag’ bij de VRT, waar ze hun nieuw muzikaal project mochten voorstellen. Eén dag later stonden beiden in de studio van MENT TV in Mariakerke, waar ze eveneens stil mochten staan bij hun allereerste single ‘Architecture of the mind’. Nog voor de zomer komt het album ‘4 Hands, 1 Piano’ uit, want inderdaad Nel en Patrick zitten naast elkaar aan de piano om hun nummer te spelen. Een unicum!

Patrick is bekend als dé man waar heel wat artiesten uit de nationale en internationale showbizz naartoe komen om muziek op te nemen in zijn The Globe Recording Studios in Loppem. Talrijke artiesten hebben dankzij zijn ervaring en veel talent al een hit op hun palmares staan. Patrick is ook een uitmuntend pianist, die tijdens de coronaperiode besloot om daar meer mee te doen. Zijn solo-albums werden ondertussen al meer dan 18 miljoen keer gestreamd wereldwijd. Intussen kwamen er al dergelijke albums op internationaal niveau uit. Patrick is echter ook de man van de nieuwe uitdagingen. Nu werkt hij samen met Nel Swerts, afkomstig uit Turnhout, die in Schilde woont en die de dochter is van Vic Swerts van Soudal, het bekende chemiebedrijf uit de Kempen.

De klassiek geschoolde pianiste Nel Swerts. © PADI/Daniël

“Ik speel al vanaf mijn vijf jaar op de piano en ging op 18-jarige leeftijd naar het Conservatorium. Ik ben klassieke pianiste van opleiding”, zegt Nel. “Zeventien jaar geleden begon ik ook te zoeken in de popwereld en begon ik eveneens te zingen. Eén jaar geleden leerde ik Patrick kennen. Ik vond zijn muziek terug op internet. Ik geef pianoles. Ik zag dat hij rond zijn muziek een boek uitgaf en ik contacteerde hem om dat boek aan te kopen. We kennen nu elkaar één jaar.”

Patrick Hamilton © PADI/Daniël

“Nel en ik hebben beiden een solo-platencontract bij Decca in Engeland. Op vrijdag 4 februari komt haar eerste single uit. Ik ben al bezig met mijn vierde album. De ‘Quatre-Mains’ komt er later aan. Onze samenwerking is in feite organisch gegroeid”, vertelt Patrick verder. “We dachten: in de popmuziek doen ze een duet. Waarom doen wij dat niet eens met twee naast elkaar aan de piano? Inderdaad, we zitten mooi naast elkaar op een bankje. Of dat moeilijk is? Op zo’n manier piano spelen is vrij moeilijk. De muziek die wij brengen leeft immers. Er zitten veel nuances en wisselende tempo’s in. We moeten elkaar vrij goed aanvoelen, maar dat lukt zonder de minste problemen want ook Nel is een heel goede pianiste. Ik denk echter niet dat dit met iedereen zou lukken. Sinds vrijdag 21 januari is onze eerste single ‘Architecture of the mind’ uit. Twee dagen later zaten we al in ‘De Zevende Dag’. Vanaf dat moment was het bingo. De respons erop is inderdaad heel groot. Nog voor de zomer brengen we het album ‘4 Hands, 1 Piano’ uit. En verder, we zien wel wat we met ons project allemaal kunnen doen.” (PADI)

De single is te downloaden via de grote streamingsplatforms. Check ook eens op YouTube de wondermooie video. Nel en Patrick zijn op zondag 30 januari tussen 10 en 12 uur te zien in het programma van Herbert op MENT TV.