Nekka Intiem start reeks van acht Nederlandstalige voorstelling in Fakkeltheater met o.a. Sabien Tiels, Bart Herman, Garry Hagger, Hans Peter Janssens…

Zingen in het Nederlands. De rode draad van de vijfde jaargang NEKKA INTIEM, onze reeks maandagavonden in het Theatercafé. NEKKA INTIEM start op maandag 25 september met ADELAAR van Sabien Tiels. Er komen ook nog voorstellingen in deze reeks door Mathieu & Guillaume, Het Kleinkunstkollectief, Walrus, Garry Hagger, Micheline Van Hautem en Lissa Meyvis & Hans Peter Janssens en Bart Herman. NEKKA INTIEM serveert je een eigenzinnige maar vooral kunstzinnige selectie artiesten. Liefdevol voor jullie gekozen door Koen Huygebaert. Kleinkunstexpert pur sang Koen organiseert met zijn Nekkakompanen al meer dan vijfentwintig jaar NekkaNachten allerhande. NEKKA INTIEM start op maandag 25 september en loopt elke maand tot en met 27 mei in het theatercafé van het Fakkeltheater.

“We presenteren acht avonden met artiesten die er bewust voor kiezen om in hun moedertaal te zingen, hun emoties uit te drukken, jullie te doen lachen en huilen. En meezingen. De ene artiest al wat bekender dan de andere, het ene lied al wat vertrouwder dan het andere, het ene genre al wat toegankelijker dan het andere. Maar alles in de mooie taal die ons Nederlands is en puttend uit een ongelooflijk mooi en rijk repertoire. Kom genieten, luisteren, meezingen.”

Maandag 25 september 2023 om 20u00

Na meer dan een kwarteeuw liedjes schrijven zoomt Sabien Tiels uit en aanschouwt ze het leven vanuit een ietwat fijnzinniger perspectief. Als een adelaar bekijk ik de wereld en raak ik de hemel, geen enkel avontuur ontwijk ik zingt Sabien in de titeltrack van haar nieuwste album. Of Sabien geflankeerd wordt door Marco Cirone (gitaar, zang) en Roman Korolik (bas), of alleen zingt aan de piano, haar songs zijn puur, krachtig en oprecht. Hou je morgen nog van mij? Is het dit nu? Als jij het niet meer weet… Nieuwe songs en bekende hits worden naadloos met elkaar als vanop de rug van een adelaar tot een muzikaal verhaal versmolten. Een vlucht vol hoop, emotie en passie.

Maandag 30 oktober 2023 om 20u00

“Waar Waren We? Wie weet het nog? Hier zijn we terug en we voelen het nog.”

Broers Mathieu en Guillaume Engels pikken de draad weer op. Een nieuwe show. Een nieuw album. De formule blijft. Eerlijke songs. Persoonlijke verhalen. Er valt een en ander te vertellen. De broers vochten met hun demonen. Werden beiden vader. Kozen de vlucht vooruit, naast het podium. Nu zoeken ze weer de weg naar hun publiek. Mathieu gitaar en eerste stem. Guillaume tweede stem en mondharmonica. Het betere Nederlandstalige lied. Het Franse chanson. Basis voor een gezonde mix van folk, kleinkunst en pop.

Maandag 27 november 2023 om 20u00

Geniet van luisterliedjes en klassiekers die altijd wel bekend in het oor klinken. Aangespoord door Nekka trekken deze kollektieve troubadours al tien jaar langs Vlaanderens culturele centra, festivals, kroegen en cafeetjes. De mooiste parels uit vijftig jaar kleinkunst. Akoestische versies met verfijnde passie. Boudewijn De Groot, Wim Decraene, Herman van Veen, Kris Debruyne, Miel Cools, Willem Vermandere, Louis Neefs, Urbanus, Walter De Buck, Bram Vermeulen, Guido Belcanto. De fans: ‘Het KleinKunstKollektief is humor, kiekenvel én ambiance in één handzaam pakket’.

Maandag 29 januari 2024 om 20u00

‘Tussen mijn oren’ is het nieuwe album van Walrus, alias Geert Noppe, pianist bij Hooverphonic en Yevgueni. Aanstekelijke, gevarieerde popsongs. Geert gaat loos in onstuimigheid en stille verwondering. Scherp en toch transparant. Geen kleinkunst, geen rock. Verfijnde indiepop in een cryptisch Nederlands waarmee Geert Noppe zijn terrein afbakent. “Weinig bands slagen er in om een plaat zonder enig zwak moment te maken. Walrus is daarin geslaagd. Een smaakvol, melodieus en bovenal erg veelzijdig album dat liefhebbers van Nederlandstalige muziek zullen waarderen.

Maandag 26 februari 2024 om 20u

Garry Hagger start als gitarist/zanger met zijn eigen band Poker. Sounmixshow 1995 levert hem de nummer-1-hit Het allermooiste op. Garry staat er om nooit meer weg te gaan. Hij imponeert met zijn indrukwekkende stem en zijn overweldigende podiumact. Diverse singles en albums volgen. Als de zon verschijnt, Klassiek in pop, 12 points, Jukebox. 2022 brengt Garry Hagger 2.0. Alles wat ik wil, Alleen bij haar. En nu Kom bij mij. Een vaste waarde in de Vlaamse showbizz. De sympathiekste stem op Vlaamse podia…

Maandag 25 maart 2024 om 20u00

De mooiste liedjes van Jacques Brel in een originele vertolking. Micheline Van Hautem is geboren in Gent, het vlakke land waar ze is opgegroeid. Haar passie voor muziek en natuurlijk talent voor zingen brengen haar al snel weg van haar vlakke land. Eerste stop New York City.Micheline zingt de liedjes van Brel en Piaf in de prestigieuze Florence Gould Hall. Haar revue ‘Songs of Jacques Brel’ begeestert het Edinburgh Festival en krijgt de felbegeerde Herald Angel Award. De cd ‘Liederen van Jacques Brel’ ligt in meer dan 15.000 huizen van Micheline’s bewonderaars

Maandag 29 april 2024 om 20u00

Jarenlang toerde Johny Voners met Aznavoners, zijn ode aan Charles Aznavour. In 2018 verraste Johny ons met een boeket Aznavours in fraai, wondermooi Nederlands. Charles & Johny is een hommage van Lissa Meyvis en Hans Peter Janssens aan twee geliefde levenskunstenaars. Mijn ideaal (Tu t’laisses aller), Alsof het gisteren was (Hier encore), Stille liefde (Mon émouvant amour), Voor mijn dochter (A ma fi lle), Ik in m’n hoek (Moi dans mon coin), Neem mij toch mee (Emmenez-moi), Meisje van zestien (Une enfant), Geen flikker an (Comme ils disent), Zij (She), Die jonge jaren (La bohème)… Hertalingen door Lennaert Nijgh, Sabien Tiels, Betty Melaerts, Gerrit den Braber, Els Hoebrechts.

Maandag 27 mei 2024 om 20u00

Ik ga dood aan jou’ was in 1993 voor Bart Herman de start van een lange succesrijke carrière als Nederlandstalige singer-songwriter. Voordien trad hij internationaal op met een Engelstalig country-repertoire. In Bart Herman Solo vertelt hij hoe het één het andere beïnvloedde. Hoe onder meer Kris Kristofferson en Buddy Holly de inspiratoren zijn voor liedjes als Gele rozen, Slaap m’n kind en Bartje is een leuke naam. Bart Herman brengt zijn grootste hits, alleen met zijn gitaar, ontdaan van alle franje, gewoon zoals ze gemaakt zijn. Een intimistisch programma met een vleugje rock and roll van een singer-songwriter pur sang. (PADI)

Tickets: 20 euro. Vijfrittenkaart: 95 euro (5 optredens naar uw keuze). Abonnement: 144 euro (alle 8 edities van NEKKA INTIEM). Alle prijzen zijn inclusief reserveringskosten. Abonnementen en vijfrittenkaarten zijn enkel te reserveren via 070 246 03. Tickets: kunnen online gereserveerd worden via de webshop van www.fakkeltheater.be, telefonisch via 070 246 036 en tevens aan de kassa van het Fakkeltheater, Hoogstraat 12 te 2000 Antwerpen.