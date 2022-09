Nederlandse zangeres Corry Konings komt haar grootste hits zingen tijdens verjaardagsshow Christina Loreena in Staden

Ken je nog ‘Adio Adio Adio’, ‘Mooi Was Die Tijd’, ‘Huilen Is Voor Jou Te Laat’, ‘Ik Krijg Een Heel Apart Gevoel Van Binnen’, ‘Rozen Die Bloeien’, ‘Mooi Was Die Tijd’… Dit zijn allemaal klassiekers van zangeres Corry Konings uit Nederland, die op 8 september 71 levensjaren viert. De zangeres kan het podium niet missen. Zowel in Nederland als in België staat ze nog vaak op de bühne. West-Vlamingen die haar aan het werk willen zien kunnen terecht op zaterdag 10 september in zaal Blommenhof in Staden waar Corry op de affiche staat tijdens de verjaardagsshow van Christina Loreena.

Christina Loreena groeide op in hetzelfde Nederlandse dorp als Corry Konings, en waar het café van de Rekels (Corry & de Rekels) in Sint-Willebrord was gelegen. De gitarist van Corry en de Rekels schreef toen al teksten voor Christina, die toen nog als zangeres Christien op het podium stond. In 2008 won Christien als duo het Levenslied in Tilburg. Ze trad op voor zo’n 50.000 mensen op het plein. Dit jaar staat Christina al 30 jaar op de planken. In feite bijna 40 jaar, maar ze stopte even met zingen. Op diverse plaatsen in ons land worden er evenementen georganiseerd, waar Christina in de spotlights staat. Op 23 oktober stelt ze zelfs haar nieuwe single voor in zaal Blommenhof in Staden. Ook in de Kaasboerin in Mol geeft ze diverse optredens. Maar eerst is er haar verjaardagsshow in Staden.

Christina Loreena zingt in zaal Blommenhof in Staden. © PADI

Op zaterdag 10 september ben je vanaf 14 uur welkom in zaal Blommenhof, Guido Gezelleplein 12 in Staden. Er zijn optredens van Kayleigh, Hans Hanssens, Thyadro, Conny Brooks, Chris Reilhof, Celine, Wendy Sue, Nousch, imitator Eddy Wally, Francis & Mieke Faber, Sammy Bergmans, Jake Philips. Natuurlijk staat ook Christina Loreena op het podium. Als special guest is Corry Konings present.

Corry Konings. © PADI/Daniël

Er is ook mogelijkheid om te eten: koude schotel en dessert plus show, frituur snacks met kroketjes en dessert plus show. Prijs: 30 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen twee frikandellen met kroketjes, een ijsje en de show verkrijgen voor 12 euro. Volwassenen die enkel naar de show komen betalen 20 euro, kinderen jonger dan 12 jaar 5 euro. Inschrijven en betalen is verplicht op rekening ING BE21 3770 8091 4003 van Rudy Swartenbroeckx. (PADI)

Info of tickets: 0496 74 44 32