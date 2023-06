Nederlandse superster Jettie Pallettie zingt ‘Bubbelwijn’ én treedt tijdens de komende weken ontzettend veel op in West-Vlaanderen

Brugge, Ieper, Middelkerke, Pittem, Izegem, Ingelmunster, Kortemark… dat zijn maar enkele van de West-Vlaamse optreden, waar de Nederlandse zangeres Jettie Pallettie in de komende weken zal optreden. Na al die jaren is Jettie nog altijd heel geliefd in West-Vlaanderen. Het zal niet lang duren vooraleer de West-Vlaamse fans haar nieuwe single ‘Bubbelwijn’ kunnen meezingen.

Hoe het met Jettie gaat? “Heel goed”, glimlacht ze. “Na die vreselijke tijd van corona dat we allemaal niets te doen hadden, zien we al terug een goede opkomst tijdens de optredens. De zon begint eveneens te schijnen en dan sta ik vaak weer in West-Vlaanderen. In juni, juli, augustus en september is dat weer zo.”

“Ik heb inderdaad een nieuwe single ‘Bubbelwijn’. Het is een wals en het leuke aan een walsje is dat de mensen dan niet kunnen stilzitten. Ik zie tijdens m’n optredens dat mensen al zittend kunnen meewalsen. Het is dus niet direct terug een liedje geworden waarop men moet springen. Ik ben altijd positief ingesteld, in een goede bui. Voor mij is het dus belangrijk dat ik leuke en vrolijke muziek maak, omdat er al andere artiesten bestaan die liedjes met een lach en een traan uitbrengen. Ik wil altijd een vrolijke noot in m’n liedjes brengen, omdat er al genoeg ellende is. Ik zorg voor liedjes vol vitamientjes. Dat is het beste medicijn. De songs worden besmet met het Jettie Pallettie-virus en je wordt er altijd happy van.”

Jettie Pallettie © PADI/Daniël

In april jl. vierde zangeres Jettie haar vijftiende verjaardag als zangeres. Het feestje vond in alle stilte plaats, want Jettie is druk bezig met een nieuw album. Rond eind oktober brengt ze haar nieuwe cd uit met disco, schlager, pop, rock, latin, carnaval… De cd heet ‘Mixta Fiesta’ en dat betekent ‘Verschillende feesten’. “Ik moet optreden op verschillende feestjes. Dus niet enkel op schlagerfeestjes, maar ook voor bijvoorbeeld bij Rotaryclubs, op bruiloften, enz. Ik kom dus in contact met een mix aan mensen. Ik vind het leuk om verschillende stijlen te gebruiken, want dan wordt het nooit saai. Het album is bijna af. Er staan zestien songs op. Ik heb ook een nieuwe ‘Gelukkige Verjaardag’ gemaakt. Niet enkel voor mijn Nederlands publiek, maar ook voor jullie Vlamingen. Ik hoop dat dit compleet nieuw liedje in de smaak valt. Het is alvast een aanstekelijke song en het is een heel kort, maar krachtig liedje. Het is maar 1 minuut 50 seconden lang.” (PADI)

De nieuwe song ‘Bubbelwijn’ kan je downloaden via de grote streamingplatforms, en bekijken op YouTube en website www.jettiepallettie.nl. Voor meer live optredens kijk je in de agenda www.jettiepallettie.nl.