Nederlandse nachtegalen Jaap Reesema & Do concerteren op zaterdag 7 oktober 2023 in Owla Brugge

In Owla Brugge wordt alles in gereedheid gebracht voor de komst van ambiancemakers Willy Sommers, Laura Lynn en Frans Bauer naar de derde editie van de Uilenfeesten komende woensdag (23 augustus), maar het is er ook al uitkijken naar de doortocht van twee van de strafste stemmen van Nederland op zaterdag 7 oktober 2023. Die avond zal vocale orkaan en hitmachine Jaap Reesema samen met zijn liveband zijn grootste hits en strafste covers brengen, en alsof dat nog niet genoeg is, brengt Jaap ook de ravissante nachtegaal Do mee naar Brugge.

Zanger en liedjesschrijver Jaap Reesema breekt in 2018 door in Vlaanderen met ‘Ellie’, een eerste succesvolle samenwerking met dj/producer Regi. Een jaar later is het weer raak voor het gouden duo met ‘Summer Life’ (ft. OT) en aansluitend scoort datzelfde trio een monsterhit met ‘Kom Wat Dichterbij’. ‘Nu Wij Niet Meer Praten’ (met Pommelien Thijs) wordt zowel in Vlaanderen als Nederland een dikke nummer één-hit en met ‘Alles Komt Goed’, ‘Mijn Kleine Presidentje’ en’Code Rood’ dendert de hittrein sindsdien lustig door voor Jaap.

Zangeres, presentatrice en model Dominique Rijpma van Hulst, beter bekend onder haar artiestennaam Do, laat voor het eerst van zich horen in Vlaanderen met ‘Heaven’. Samen met DJ Sammy en Yannou heeft de Einhovense in 2001 een wereldhit te pakken met deze trance-versie van de Bryan Adams-klassieker. Haar grootste hit in Vlaanderen scoort Do aan de zijde van Marco Borsato met de bloedmooie ballad ‘Voorbij‘ (2004).

Deze twee uitzonderlijke stemmen zullen op zaterdag 7 oktober 2023 zorgen voor een onvergetelijke muzikale avond in Owla Brugge. (PADI)

Tickets & info voor Jaap Reesema & Do in concert via owlabrugge.be