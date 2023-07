Nederlandse Meau zingt, samen met Portland, ‘Until I Found You’ tijdens Zomerhit in Blankenberge, maar ze staat weldra ook op het podium mét Berre én Maksim

Op zaterdag 22 juli kan je na 20.45 uur op VRT 1 én op VRT Max de Nederlandse zangeres Meau zien, die samen met Portland ‘Until I Found You’ zingt. Zangeres Meau is enorm populair. Velen kennen haar van de hitsingle ‘Dat Heb Jij Gedaan’, die maar liefst 69 miljoen streams behaalde. Ook ‘Blijven Rijden’, ‘Dans M’n Ogen Dicht’ (featuring Racoon), ‘Onbereikbaar’ en haar recent nummer ‘22’ uit haar gelijknamige debuutalbum zijn songs die velen al kennen.

Vorig jaar was Meau nog de meest gestreamde vrouw in de Benelux. Momenteel heeft ze al de kaap van 100 miljoen Spotify-streams overschreden. Ze sleepte ook al een Edison in de wacht, speelde op Pinkpop, Pukkelpop en Lowlands, scoorde drie Top 40-noteringen, en voerde met ‘Dat Heb Jij Gedaan’ inderdaad wekelijk de hitlijsten aan in Nederland en België. Meau is de eerste Nederlandse vrouw in de geschiedenis van de Top 40, die haar nummer 1-hit volledig zelf heeft geschreven en geproducet.

Wanneer ik dat allemaal lees, dan kan ik enkel maar zeggen: alles gaat zeker goed met je?

Meau (glimlacht): “Inderdaad, het gaat heel goed met mij. Ik ben op dat moment muzikaal heel gelukkig.”

Ik sta nog even stil bij ‘Dat Heb Jij Gedaan’ én die gigantische hoeveelheid aan miljoenen streams. Schrok je daarvan?

Meau: “Neen. Dit aantal is wel heel veel. Het belangrijkste is en blijft dat de mensen mijn liedjes kennen en dat ze meezingen. Dat is een kippenvelmoment. Ook in Vlaanderen maak ik mee dat het publiek mij kent. En dat aantal, ik vind dat heel leuk.”

Je brengt tijdens deze opname van Zomerhit een duet met Portland. Hoe kwamen jullie als muzikaal duo samen?

Meau: “Wij werden samengebracht door de VRT. We vonden de vraag leuk. We brengen een liedje dat we allebei mooi vinden. Het is een eer om met Portland te zingen. Hij heeft een mooie stem én onze stemmen blenden met elkaar. Leuk! Of ik Portland kende? Helemaal niet. ‘t Is vandaag dat ik hem voor de eerste keer heb ontmoet. We hebben ons liedje geoefend in de kleedkamer. Super fijn!”

Kende jij Zomerhit?

Meau: “Ik kende wél Zomerhit én hoe belangrijk die finale wel is voor de Vlaamse artiest. Maar hoe alles in z’n werk gaat rond dit event wist ik niet zo goed. Ik vind het leuk dat ik hier mag zijn. Gisteren had ik een show in Nederland, morgen één in Groningen. Ik ben hier dus maar één dag.”

Meau: “Ik ben al heel gelukkig met m’n voorbije muzikale leven.” © PADI/OBI

Op 12 augustus sta je in het Rivierenhof in Antwerpen, samen met de jonge generatie Berre en Maksim. Jullie zijn onze muzikale toekomst.

Meau: “Dankjewel. Ik denk het wel dat we de nieuwe generatie zijn. We zijn allemaal op hetzelfde moment bekend geworden, maar ik voel geen druk om hogerop te geraken. Iedereen doet zijn eigen muzikaal ding.”

Heb je een drukke zomer?

Meau: “We doen nu nog wat festivals en openluchttheaters. In het najaar tour ik met een eigen theatershow. Wat ik ‘t liefst doe? Qua publiek is een clubtour het leuks, want iederen komt voor de artiest zelf. Maar een festival is leuk qua de sfeer en vooral omdat je dan kan bijpraten in een ontspannen sfeer met andere collega-artiesten.”

Zijn alle festivals even leuk? Vallen alle festivals mee?

Meau: “Labadoux in Ingelmunster was heel leuk, maar ieder festival is leuk. Het ene is groot, het andere is klein, maar alles valt mee.”

Ben je muzikaal gelukkig met wat je al bereikte of had je al liever nog hoger gestaan?

Meau: “Ik ben heel gelukkig met mijn voorbije muzikale leven. Binnen vijf jaar wil ik wel eens in de Lotto Arena staan en binnen zeven jaar in het Antwerpse Sportpaleis (lacht). In Nederland lijkt de Afas een prachtige zaal of de Ziggo Dome. Maar de grootte van de shows maakt niets uit, als ik maar kan doen wat ik graag kan doen, namelijk zingen voor een publiek.” (PADI)

Meau: zondag 6 augustus, Suikerrock Tienen – zaterdag 12 augustus, OLT Rivierenhof in Deurne, samen met Berre en Maksim – zaterdag 26 augustus, BuikRock in Deerlijk – vrijdag 1 september, Crammerock. 2024: 7 februari, De Vooruit, Gent en 21 februari, Het Depot Leuven – Zaterdag 22 juli om 20.45 uur op VRT 1 en VRT Max met Jaap Reesema, Olivia, Kris Kross Amsterdam, Portland & Meau, The Starlings & Ozark Henry, De Romeo’s, Maksim, Berre, Judith, Gustaph en Nâdiya.