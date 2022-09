Nederlandse Meau wil met haar prachtige stem en wondermooie liedjes ook Vlaanderen veroveren

Na het grote succes van haar single ‘Dat Heb Jij Gedaan’ is de Nederlandse indiepop sensatie MEAU klaar voor de release van nieuwe songs, zoals ‘Als Jij Maar Bij Me Bent’. Met haar herkenbare, warme stem weet MEAU je wederom vast te grijpen tot de laatste noot. MEAU heeft in de laatste maanden van 2021 als een speer de Nederlandse en Vlaamse muziekindustrie veroverd met haar persoonlijke single ‘Dat Heb Jij Gedaan’ is nu al goed voor méér dan 54 miljoen (!!!!) streams. Dit liedje groeide uit tot een evergreen, stond 8 weken op nummer 1 in de Nederlandse Top 40 en vijf weken bovenaan in de Vlaamse Ultratop. MEAU werkte o.a. samen met het Metropole Orkest en deze zomer stond ze al op menig groot festival zoals Pinkpop. Ze werd eveneens genomineerd voor twee Edisons in de categorieën Nieuwkomer en Song.

Tijdens ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende was MEAU te gast om er niet enkel haar succesvolle song ‘Dat Heb Jij Gedaan’ te zingen, maar ook om haar nieuwe single ‘Blijven Rijden’ voor te stellen die op vrijdag 9 september uitkomt. Na de repetitie en voor de opname sloegen we een babbel met MEAU in de backstage-ruimte van ‘Tien-om-te-Zien’. We kenden haar niet persoonlijk. ’t Was onze eerste kennismaking, maar MEAU zorgt voor rust als ze praat en ze weet heel goed waarover ze vertelt.

Laten we beginnen met een clichévraag: hoelang geleden is het voor je allemaal begonnen?

MEAU: “Ik was nog heel jong. Inderdaad, ik was nog maar pas vijf toen ik al naar de zangles ging en zeven toen ik piano leerde spelen. Ik maakte ook drie jaar deel uit van het koor ‘Kinderen voor Kinderen’, waar ik vaak solo mocht zingen. Daar bleef ik bij tot m’n 12e levensjaar. De daaropvolgende jaren was ik vaak te horen als achtergrondzangeres in verschillende finales van ‘The Voice of Holland’. Na mijn middelbare studies volgde ik de vooropleiding van de popafdeling in het Conservatorium van Amsterdam. In die periode ging mijn focus naar het zelf schrijven van Nederlandstalige teksten, waarbij ik mij liet inspireren door artiesten als Eefje de Visser en Spinvis. Momenteel woon ik in Utrecht, waar ik net de pop/rock opleiding aan de Herman Brood Academie heb afgerond. Het voorbije jaar heb ik mij volledig gestort op mijn eigen en muzikale ontwikkeling. Zo ontstonden er enkele persoonlijke liedjes.”

Zit muziek in de genen van je familie?

MEAU: “Eén generatie is overgeslagen. Mijn grootvader aan mijn moeders kant was zeer muzikaal aangelegd. Hij speelde in veel bands, dat is de Surinaamse kant van mijn familie. En mijn grootouders aan vaders kant waren ook best muzikaal. Mijn vader is dat ook, maar hij doet er niets mee. Mijn moeder luistert enkel naar mijn muziek.”

Klopt het dat uw doorbraak er kwam door ‘Dat Heb Jij Gedaan’?

MEAU: “Ja dat klopt. Dat was vorig jaar in september, dus bijna een jaar geleden.”

Hoe is de hype rond uw persoon zo plots ontstaan?

MEAU: “Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het is een zeer persoonlijk en direct liedje. Het is heel herkenbaar en daarom dat het mensen het hebben omarmd. Velen voelden zich begrepen door het lied want het blijft een moeilijk onderwerp.”

Van waar haal je uw inspiratie?

MEAU: “Uit het dagelijkse leven, alles is autobiografisch. Ik had nooit verwacht dat zoveel mensen zich gingen herkennen, omdat het heel persoonlijk is over mijn leven.”

Hoe voelt het aan van opeens zo bekend te zijn, kan je dat plaatsen?

MEAU: “Dat weet ik niet, het verschilt van situatie, maar dat is heel bijzonder. Het is van het niets helemaal ontploft. Raar hé!”

Is het de eerste keer dat je hier in Vlaanderen komt zingen?

MEAU: “Nee, ik ben al vaker in Vlaanderen geweest voor een eigen show, waaronder in de AB in Brussel en ik was ook op tv met de slotshow van de ‘Warmste week’. In november en december doe ik een tour die eveneens voor de helft in België zal zijn.”

In september breng je een nieuw nummer ‘Blijven Rijden’ uit. Waarover gaat dat?

MEAU: “Dat lied is ook weer persoonlijk. Ik vind auto rijden zeer fijn, het is goed om je hoofd leeg te maken. Het is ook een soort metafoor om voorruit te gaan en niet te veel achteruit te kijken naar problemen, om door te gaan op een positieve vibe.”

Maar door de files en snelheidscontroles is auto rijden misschien minder leuk geworden en toch is het liedje zeer positief?

MEAU: “Ik vind auto rijden wél lekker. Flitsmeister aan en zo word ik niet geflitst, nee grapje. Ik hou me altijd netjes aan de snelheid. Het is zeer rustgevend. Al zeg ik het zelf, ik ben een voorbeeld in het verkeer.”

Zou het niet verstandig zijn om je nummer te koppelen aan een nationale instantie voor verkeersveiligheid en het op die manier te promoten?

MEAU: “Ja wie weet, daar moet ik eens over nadenken. Dat is een goede tip.”

Wat zijn uw volgende plannen?

MEAU: “De clubtour is voorzien eind oktober/begin november, daar heb ik heel veel zin in. En ik ben veel liedjes aan het afmaken. Ik ben bezig met mijn eerste album. Ik heb wel al een EP uitgebracht, maar nog geen album. Dit album wordt in 2023 uitgebracht.”

Heb je zelf een voorbeeld of idool waar je naar opkijkt?

MEAU: “Ik ben fan van Eefje de Visser, door haar ben ik Nederlandstalig gaan schrijven. Als voorbeeld zou ik Racoon zeggen, met wie ik nu ook een liedje samen heb. Ze zijn in Nederland al zo lang één van de grootste acts, maar ze blijven zo zichzelf en puur, dat is heel mooi. Hopelijk kan ik later ook zo zijn.”

Maakt zingen je gelukkig?

MEAU: “Ja, zeker! Maar ik denk dat schrijven me nog gelukkiger maakt, omdat dit echt een soort van therapie is voor mij. Schrijven voor andere artiesten zou ik wel kunnen, maar ik vind voor mezelf schrijven toch het leukst omdat het heel persoonlijk is. Ik zou het heel raar vinden om iemand anders liedjes die over mij gaan te horen zingen.”

We zitten hier aan de kust, wat vind je van deze locatie?

MEAU: “Ik heb nog niet veel de omgeving kunnen verkennen. Ik ben hier nog nooit geweest. Het is wel heel mooi, maar wel wat winderig (lacht).” (PADI)

Zondag 11 september is Meau met o.a. haar nieuwe single 'Blijven Rijden' te zien in 'Tien-om-te-Zien' op VTM.