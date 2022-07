Nederlandse artieste Jettie Pallettie brengt een bezoek aan nieuwe zaak van gewezen Mennevoorzitter Bart Buyse in Ingelmunster

Op zaterdagavond 13 augustus staat de Nederlandse artieste Jettie Pallettie voor de vierde keer op het podium van de Mennefeesten in Ingelmunster. Haar vierde aanwezigheid heeft ze vooral te danken aan Bart Buyse, die toen voorzitter was en haar aanwezigheid altijd aanmoedigde bij het Mennebestuur. Sinds enkele maanden is Bart gestopt als voorzitter. Zijn opvolger heet Cedric De Backere.

Op donderdag 9 juli 2020 opende Bart Buyse een nieuwe zaak in de Oostrozebekestraat 158 in Ingelmunster, maar op 9 november 1996 begon het voor Bart en echtgenote Nathalie allemaal in hun eigen slagerij in de Oostrozebekestraat in Ingelmunster. Bijna 25 jaar later vonden ze dat ze nu eens moesten kiezen voor een eigen stek en dit vooral omdat hun winkel gelegen was in de Smatch-zaak en deze zou verdwijnen. Bart en Nathalie kochten zo’n 150 meter verder een ander pand aan. Ze kozen voor een volledig nieuw concept én nieuwe zaak, omdat ook dochter Laura (nu 21) in de zaak stapte en volgend jaar zal ook zoon Lewie (18) zijn afgestudeerd en ook hij zal bij Butcher Buyse werkzaam zijn.

Bart verwelkomde Jettie heel hartelijk aan zijn zaak. © PADI/Daniël

Voor Bart en Nathalie zijn het heel drukke tijden, zodat hij besloot – na tien jaar – van het voorzitterschap van de Mennefeesten door te geven. Maar twee jaar na elkaar was er corona, waardoor Bart geen tien maar twaalf jaar aan het roer stond van de Mennefeesten die hij met de andere bestuursleden uitbouwde tot een gigantische feestdriedaagse. Bart blijft wel bestuurslid bij de Mennefeesten, maar voortaan staat Cedric De Backere aan het roer.

Jettie achter de toonbank. © PADI/Daniël

De Nederlandse zangeres Jettie Pallettie ging al eens eerder afkomen naar de nieuwe zaak van Bart, maar door corona was dat niet mogelijk. Vorige zaterdagmiddag was het wel zover. Jettie arriveerde aan de grote poort van de zaak, waar Bart haar verwelkomde. Natuurlijk mocht een begroeting met zijn vrouw Nathalie, dochter Laura en haar zoontje Omer (drie weken jong), en zoon Lewie niet ontbreken. Jettie kreeg ook een rondleiding in de hypermoderne warme en koude keuken van Butcher Buyse. En dan vernamen we allemaal iets dat we zelf niet wisten. “Ik zat in m’n jonge jaren op de slagersvakschool in ’s Hertogenbosch. Dat was in 1985 en 1986”, vertelt Jettie. “Ik was zestien jaar. Ik werkte toen in de slagersafdeling van de supermarkt Spar. Ik vond dat zo’n leuk beroep, waardoor ik naar school ging om daar nog meer over aan te leren. Drie jaar later had ik m’n diploma op zak. Ik werkte nog vele jaren als slager. Toen ik op m’n 25ste kinderen kreeg, ben ik ermee gestopt” vertelt Jettie. “Nouja gestopt, ik hielp wel nog anderhalf jaar mee bij een Keurslager in Oss, waarna ik verder werkte in de horeca. Het caféleven sprak mij aan. Tijdens het weekend werkte ik in de horeca. Ik koos ervoor om op m’n 27ste terug op de schoolbanken te zitten om mijn horeca papieren te behalen. Dat lukte mij in twee jaar tijd. Ik had alles in m’n bezit om met mijn eigen café te beginnen. In 2000 begon ik daarmee. Ik begon in m’n eigen café ook te zingen. Acht jaar later werd ik professionele zangeres onder de artiestennaam Jettie Pallettie.” (PADI)

Jettie samen met Laura Buyse en haar zoontje Omer. © PADI/Daniël

