Nederlandse artiest verkoopt letterlijk 40 tubes gelukszweet in Vlaanderen

De Nederlandse ambiancemaker Danny Diëgo die het super goed doet in Vlaanderen loopt opnieuw in de kijker.

Met een 150-tal optredens in zijn Vlaamse agenda weet hij menig harten sneller te doen slaan en daar speelt hij aardig op in. Zo verwende hij eerder al een aantal fans met een thuisbezoekje met een grote Valentijn-ballon, liet hij een mega grote taart afgeven bij VTM, liet hij de internationale panfluittiste Mariana Preda overvliegen om mee te figureren in zijn clip ‘Alleen met jou’. Zelfs Jack Sparrow werd gevraagd om mee te figureren in ‘Zomernachten’. Kortom als zijn creatieve brein gaat bruisen pakt hij uit met iets nieuws.

Wie Danny al heeft zien optreden ziet het steeds gebeuren. Hij werkt als een paard en zweet als een rund. Na zijn derde nummer is het overduidelijk en is het ook voor iedereen zichtbaar. Fans lopen naar hem toe om zweet van zijn voorhoofd te vegen. Zweet dat tijdens zijn sets steeds harder gaat vloeien. Zweet dat door zijn hemd zichtbaar wordt. Puur gelukszweet heet dat! Gelukszweet dat vrijkomt wanneer Danny Diëgo zich volledig geeft op zijn optreden, alles voor zijn fans.

Danny Diëgo © PADI/Daniël

Zweet voor zijn Vlaamse fans! Gegeerd zweet zo blijkt! Hoe wil je het hebben? Op een handdoek? Een hemdje? Of in een buisje? En opnieuw kwam Danny op een geweldige idee. Nu hij toch voor de 100 % voor Vlaanderen gaat en zich ook volledig Vlaming voelt gaat er hier in Vlaanderen nog meer zweet vloeien. Onder het mom, ik wordt in oktober 40 jaar, deel ik dit gelukzweet met 40 fans. Er werden inmiddels 40 buisjes gevuld met dit inspirerende vocht en deze worden weldra aan de man gebracht. 40 euro per tube gelukzweet. Kostbaar zweet, Zweet vol magie en vol geloof! 40 Diehard fans gelukkig maken! 40 maal een bijdrage ten goede van de volgende productie. (PADI)

De eerste bestellingen zijn al aangevraagd via het officiële post moment op zijn facebookpagina : https://fb.watch/j9Sqk1IaKw/