Nederlandse artiest Snelle present bij Zomerhit in Blankenberge: “Ik breng zeven nummers in drie minuten. Ik denk niet dat dit hier al eerder gebeurde”

Op zaterdag 29 juli wordt om 20.45 uur Zomerhit uitgezonden op VRT 1 en VRT Max. Eén van de artiesten die optreedt is de Nederlandse zanger Snelle, die speciaal voor deze uitzending een hitmedley brengt waarin natuurlijk ook zijn recentste single ‘Ruggengraat’ is verwerkt.

In de zomerbar van Zomerhit sloegen we net na de algemene repetitie een babbel met Snelle, die ook in Vlaanderen bekendheid verwierf met zijn singles ‘Reünie’, ‘Smoorverliefd’, ‘De Overkant’…

Hoe goed is het om terug in West-Vlaanderen te zijn?

Snelle: “Het is fantastisch om hier terug te zijn. Het is inderdaad altijd leuk om hier weer te zijn. Zeker met dit weer, aan het strand. We hebben net enkele heerlijke Vlaamse frieten naar binnen gewerkt én we kunnen er weer tegenaan.”

Ik zag op YouTube in ‘Home of hits’ met Kraantje Pappie dat je precies ook groene vingers hebt. Correct?

Snelle: “Heb ik groene vingers? Euh, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik niet alles zelf doe. Ik vind het wel leuk om op zondagnamiddag eens bladeren weg te blazen of onkruid te wieden. Is dat al voldoende om groene vingers te hebben? Ik heb wel geen moestuin. Maar op zondag ben ik geen artiest en dus kan ik gerust eens in de tuin bezig zijn.”

Je maakt veel demo’s. Heb je in de voorbije week ook al demo’s gemaakt?

Snelle: “Er gaan weinig weken voorbij zonder dat ik nieuwe muziek maak. Ik heb al drie dingen afgerond.”

Deze avond breng je een mix van diverse van je hits. Is dat speciaal voor deze opname van Zomerhit?

Snelle: “Ze vroegen: heb je ook iets bescheiden. Ik zei: dat heb ik! (lacht). Neen hoor… We hebben enkele songs gemixt in drie minuten. We wilden iets doen dat goed was voor het publiek. Natuurlijk komt mijn nieuwe single ‘Ruggengraat’ erin voor, dat is logisch. Die song is erin verwerkt, maar we spelen zeven liedjes in drie minuten. Ik denk niet dat dit al eerder werd gedaan.”

Hoe is het met je recente song ‘Ruggengraat’?

Snelle: “Ik heb geen ruggengraat, helemaal niet! Ik heb dat nog steeds niet. Als ik zeg ik ga dit of dat doen, maar als er iemand anders zegt we doen het zo, dan volg ik. Ik heb dus helemaal geen ruggengraat.”

Heb je nog nieuwe songs in petto voor dit jaar?

Snelle: “Dat hangt ervan af hoelang ‘Ruggengraat’ scoort hé. Ik zal je een geheimpje vertellen: er komt gewoon een nieuwe single als die andere single het niet meer doet. Zo werkt het toch hé? Ik moet daar niet geheimzinnig over doen, want dat is toch de manier hoe de muziekindustrie werkt (lacht). Als ‘Ruggengraat’ het dus niet meer doet, dan volgt er een ander nummer. Maar wees maar gerust, ‘Ruggengraat’ zal wel goed scoren. In Nederland gingen we flink omhoog in de Top 50. Het is mijn eigen liedje, maar het duurt soms wel even vooraleer het de mensen bereikt. Na weken begint het nu nog méér te scoren. Hoe dat komt? Dat weet ik niet? Komt het omdat de mensen in de kroeg erover bezig waren dat het dan plots opnieuw piekt? Maar zoals ik al zei: ik heb genoeg demo’s afgewerkt, ik heb genoeg demo’s liggen, zodat er vlug nieuw materiaal kan volgen. Begin dit jaar heb ik het al beloofd: dit is geen stil jaar, géén stil jaar! Zeker en vast niet!”

Snelle © PADI/OBI

Akkoord, geen stil jaar, maar heb je tijd in deze vakantie om toch even met vakantie te gaan?

Snelle: “Ik zal je eens iets vertellen. Ik ga in deze vakantie 2,5 week mét vakantie. Ik heb ‘een gat’ in mijn agenda middenin deze zomer van 2,5 week. Ik ga lekker eens naar… neen, ik ga niet zeggen waar ik naartoe trek. Niemand mag mij vinden! Eerlijk, ik ga lekker cruisen in Italië. Daar heb ik veel zin in. Daarna ga ik ontspannen mijn festivals afwerken en terug de studio in duiken om m’n demo’s af te werken. Later op het jaar spreken we dan elkaar terug voor de nieuwe single. Mag ik dan weer kletsen met jullie?”

Herkennen de mensen je wanneer je met vakantie bent?

Snelle: “Daarom zeg ik zo weinig waar en wanneer ik ergens op vakantie ga. Maar eerlijk gezegd, dat valt best mee hoor. Ik kom wel eens Nederlanders tegen, maar ik geef toe: op vakantie is het vooral de bedoeling dat ik lekker uitrust en enkel maar tijd vrij maak voor mijn geliefden.”

Sta je zoals nu voor zo’n massa op het podium. Welk gevoel geeft dat voor je?

Snelle: “Dat is leuk, dat zorgt voor veel energie. En als dat in Vlaanderen is dan vind ik dat nog super. Het klinkt misschien gek, maar Vlaanderen ligt over de grens en dan is het zo leuk wanneer ik in dit land ook kan scoren. Ik vind het super dat de mensen hier ook mijn liedjes kennen. Dat is zo leuk.”

Vorige maand gaf je twee uitverkochte concerten in je thuisdorp. Hoe leuk was dat?

Snelle: “Dat was geweldig! We traden twee keer een avond op in het voetbalstadion van Go Ahead in mijn thuisstad Deventer. Inderdaad, de plek waar ik vandaan kom. Er waren telkens zo’n 15.000 mensen aanwezig. Dat is inderdaad een groot voetbalstadion voor zo’n kleine stad als Deventer. De sfeer was formidabel. Ik maakte nog nooit zo’n super gezellige sfeer mee. We waren met dat project al lang bezig. Het was méér dan een optreden, het geleek meer op een festival. Er waren dan ook veel optredens, waaronder ook van Miss Montreal, Kraantje Pappie, enz.”

In het Nederlands zingen is hipper, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Wat zijn voor jouw de meest iconische songs in het Nederlands?

Snelle: “Och, de meest iconische songs uit Nederland komen volgens mij van Acda en De Munnik. Dat zijn mijn voorbeelden. We hadden het er onderweg naar hier toevallig nog over. Wie vind ik de beste qua lyrics? Ik moest niet nadenken, dat zijn wel degelijk Acda en De Munnik. Die steken er nog altijd met kop en schouder bovenuit.” (PADI)

Zaterdag 29 juli om 20.45 op VRT 1 en VRT Max: Zomerhit, met Sam Gooris, Stan Van Samang, Pauline, The Starlings, Pommelien Thijs, Snelle, Niels Destadsbader & Kenny B, Alvaro Soler, Kate Ryan & Gustaph, DJ Licious en Snollebollekes.