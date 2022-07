Nederlandse artiest Snelle deed al wat in zijn mogelijkheden lag om fans blij te maken, maar…

‘Vlaanderen Feest’ op de Grote Markt in Antwerpen. Achter de afgesloten backstage stonden er natuurlijk heel wat fans van de artiesten, die hoopten van toch een glimp op te vangen van één van hun idolen.

Twee van die fans waren Sam uit Geel en Branko uit Mechelen. Beide jongeren stonden er al om 12 uur om toch maar een glimp te kunnen opvangen van de Nederlandse artiest Snelle, die zonder problemen in het backstage-dorp geraakte. De jongeren vonden het spijtig, want door de afsluiting met folie was er immers niets te zien. En wat was de oplossing? Even roepen, even op een vensterbank kruipen in de hoop zijn aandacht te trekken, maar ook door het kartonnetje waarin drankjes worden geplaatst te gebruiken om zijn aandacht te trekken. De jongeren schreven erop: “Snelle, foto aub!” En inderdaad, Snelle werd erop attent gemaakt en ging dichterbij. Hij kroop op de vensterbank, verloor zijn evenwicht, viel bijna pardoes naar beneden, maar gelukkig kon zijn begeleider hem vast pakken. Dan signeerde Snelle de lp’s van de jongeren. Ze vroegen ook naar een foto én die kregen ze ook. Snelle nam de gsm, ging terug wat dichtbij staan en maakte een selfie. Of hij dacht toch dat hij een selfie had gemaakt, want pas later bemerkten Sam en Branko dat er helemaal niets qua foto erop stond. Of ze ontgoocheld waren? Natuurlijk!

Snelle kroop op de vensterbank, maar verloor zijn evenwicht. © PADI

Zijn begeleider kon hem vastgrijpen en bleef hem vasthouden terwijl hij een foto nam. © PADI

© PADI

Het duo begon terug een poging te ondernemen om zijn aandacht te trekken, maar daar was de veiligheid niet meer zo gelukkig mee. “Jullie niet zo opdringen”, kregen ze te horen, terwijl die twee jongeren toch helemaal niets verkeerd deden. Even later kwam zelfs de politie ter plaatse. Op dat moment was ‘Vlaanderen Feest’ al voorbij en vertrokken de artiesten. Snelle besloot niet deze uitgang te nemen, maar werd – door politie en security – via een andere uitgang naar zijn auto gebracht. En Branko en Sam? Die waren toch blij dat Snelle de tijd had genomen om de lp’s te signeren. (PADI)

Snelle vond het veiliger op de grond en signeerde verder. © PADI

© PADI

© PADI

© PADI

© PADI