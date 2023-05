Nederlandse artiest Gers Pardoel stelt bij MENT TV nieuwe single ‘Tokyo’ voor, maar vertelt ook over Jérémie Vrielynck: “Een toffe gast én goede muzikant!”

Op zondag 21 mei kan je even na 10 uur de Nederlandse artiest Gers Pardoel zien in het MENT TV-programma ‘Herbert op Zondag’. Tijdens zijn babbel met Herbert praat Gert ook oprecht over ‘het jong talent’ Jérémie Vrielynck uit Geel, maar afkomstig uit Deerlijk. “Ik trok naar zijn muziekstudio in Geel, hij kwam naar mij in Nederland. Het klikt tussen ons”, bekent Gers.

Ooit sprak Gert dat hij een Belgisch paspoort zou aanvragen. Kon hij dat al regelen? “Ik wilde een Belgische identiteitskaart aanvragen, maar toen kwam ik er achter dat ik mijn Nederlands paspoort moest inleveren en dat wilde ik dan ook weer niet doen. Maar de helft van mijn tijd ben ik hier in Vlaanderen. Mijn favoriete plekken? Ik vind Antwerpen en Gent leuke steden. Onder mijn Vlaamse vrienden is Brussel niet zo’n populaire stad, maar ik kom er wel graag. Waarom? Dan ben ik anoniem en dat vind ik ook wel eens leuk. Dan ben ik maar één groot uur van mijn eigen woning, maar het is wel fijn om eens niet constant te worden herkend.”

Presentator Herbert Verhaeghe én Gers Pardoel. © PADI/Daniël

Gers maakt al 21 jaar muziek. “Ik ben begonnen op mijn 21ste. Reken maar uit”, lacht hij. “Toen schreef ik die eerste tekst. ’t Ging over het overlijden van mijn moeder. Ik wilde altijd mijn gevoelens uiten in muziek… Als ik terugblik, dan beleefde ik al veel hoogtepunten, zoals m’n optreden op Pinkpop voor 70.000 mensen. Ongelofelijk! Ook een hoogtepunt was mijn deelname aan ‘Liefde voor Muziek’, mijn optredens in de Lotto Arena. Ik geniet nog altijd iedere dag van m’n muziek. Ik probeer zoveel mogelijk in hét moment te leven. Je moet het leven over je heen laten komen.”

Gers kennen we van de songs ‘Ik Neem Je Mee’, Bagagedrager’, ‘Louise’ én nu ook van zijn nieuwe single ‘Tokyo’. “Ik was al twee keren in Tokio. Dat is zo’n betoverende stad, zo anders dan hier in de westerse wereld. Ik heb daar iets mee en verloor er mijn hart. Ik hou van gamen, Japanse tekenfilms en ook van films voor volwassenen. Toen ik daar was, dan voelde ik mij daar zo op m’n gemak, terwijl ik praktisch de enige blanke was die daar rondliep tussen die Japanners. Ik vind Japan een heel betoverend land. Iemand zei laatst tegen mij: omdat je ooit ‘ik neem je mee naar Rome en Parijs’ schreef, is het nu ‘ik neem je mee naar Tokyo’ geworden’. Ik heb dat echter niet zo benaderd. Ik stond achter de microfoon en zong. Dat kwam er gewoon uit. Ik krijg in mijn thuisland al veel positieve reacties op mijn nieuwe song. Ik ben er blij mee.”

“Vorig jaar leerde ik Jérémie Vrielynck op de Parkies kennen. Daarna zat ik al in zijn eigen studio in Geel en hij bij mij in Nederland. Jérémie vind ik een toffe gast, een goede muzikant. Ik ben aan het kijken naar nieuwe talenten. Wie gaat het in de toekomst maken? Wie maakt er goede muziek? Je hebt altijd een bepaalde reden om met een andere muzikant samen te werken. Bij Jérémie had ik meerdere redenen om samen te werken. Het is altijd leuk om andere muzikanten te leren kennen, maar heel m’n leven inspireert mij om muziek te maken.”

Gers Pardoel © PADI/Daniël

Gers bereikte al de top, maar er blijven staan: hoe moeilijk is dat? “Dat is een heel goede vraag. Ik wilde een hele tijd nogmaals een grote hit maken zoals ‘Ik Neem Je Mee’. Maar met die intentie begon ik nooit muziek te maken. Ik begon muziek te maken omdat ik mij wilde uiten in de muziek en omdat ik muziek leuk vind. Muziek maken is geen wedstrijd. Je moet vooral genieten van wat je doet. Wanneer sta je aan de top? Dat is heel relatief. Het is vooral leuk om muziek te maken en vooral om er heel veel plezier aan te beleven.”

Of ik nog dromen heb? “Ik droom nog van een eigen show, een échte Gers Pardoel-show! Ik wil ook meerdere keren het Sportpaleis uitverkopen. Ik zou het ook leuk vinden om een eigen tv-format uit te werken. Ik heb veel ideeën. Wat kan er en wat kan er niet? Tegenwoordig kan er ook veel online. Ik wil ook schrijven voor andere artiesten. Ik heb zoveel liedjes liggen. Breng ik die allemaal uit, dan is dat een overaanbod Gers Pardoel.” (PADI)

Zondag 21 mei tussen 10 en 12 uur: Gers Pardoel bij ‘Herbert op Zondag’ op MENT TV. De nieuwe single ‘Tokyo’ van Gers is te downloaden via de grote streamingsplatforms.- www.gerspardoel.nl