Nederlandse artiest Flemming – bekend van ‘Amsterdam’ en ‘Automatisch’ – wil ook Vlaanderen inpalmen

Tijdens Zomerhit was het de allereerste keer dat we een babbel sloegen met de Nederlandse artiest Flemming. Wat leerden we uit dat eerste gesprek? 1. Dat het een heel sympathiek persoon is. 2. Hoe meer we met hem spraken, hoe meer we hem zagen lachen, hoe meer we dachten aan zijn Nederlandse collega Frans Bauer. Hij heeft inderdaad precies dezelfde glimlach, én neen: we hadden nog niets gedronken! Jawel, precies dezelfde manier van lachen. Flemming moest ermee lachen toen we dat zeiden, want we waren de allereersten die hem daarop attent maakten maar we kennen Frans Bauer én zijn glimlach dan ook al jaren heel goed. En we blijven het dus zeggen: De glimlach van Frans én deze van Flemming gelijken op elkaar.

Onze babbel ging echter niet over wie de mooiste glimlach heeft, maar wel over de carrière van Flemming die werkelijk als een raket de hoogte inschiet. Volgt weldra ook Vlaanderen? Flemming (26) was van 2013 tot 2021 leadzanger van de Schijndelse band Baby Bue, waarmee hij 700 optredens verzorgde. In 2015 belandde het nummer ‘Digital Age’ van de zanger in de top 10 van de iTunes hitlijst. Eén jaar later deed hij mee aan de online talentenjacht ‘Giels TalentenJacht’ van Giel Beelen. Flemming begon met het schrijven van nummers in het Engels, maar hij kon zichzelf niet in die taal ontwikkelen en daarom besloot hij songs in het Nederlands op papier te plaatsen. En die Nederlandse songs spraken het publiek aan, zoals ‘Amsterdam’, ‘Zij Wil Mij’ én de nieuwkomer ‘Automatisch’.

Je bent al een hele periode bezig met muziek. Juist?

Flemming: “Ik zing al van jongsaf. Op negenjarige leeftijd speelde ik mee in musicals. Toen ik veertien was, begon ik eigen liedjes te schrijven. Of het in de familie zit? Mijn moeder kan goed zingen, mijn opa ook, hij is Surinaams. Hij zong altijd veel in de keuken. Het zijn in feite allemaal muziekliefhebbers.”

Wanneer begon jij interesse te hebben om zelf liedjes te schrijven?

Flemming: “Dat kwam door Ed Sheeran, mijn grote voorbeeld. Ik was benieuwd hoe ik zelf liedjes kon schrijven en zo is dat begonnen.”

Gemakkelijk is dat zeker niet, net zoals een journalist een tekst van niets op papier moet plaatsen.

Flemming: “Je begint inderdaad altijd met niets vooraleer je een eigen liedje kan op papier plaatsen. Het is voor mezelf méér het doén dat telt. In de muziek zelf heb ik meer de cadans, ritmiek en het rijmen. Maar het is met alles zo: je moet veel oefenen wil je het goed doen.”

Sinds wanneer zit je carrière in Nederland in de lift?

Flemming: “Eén jaar geleden begon dat, ik was toen 25 jaar. ‘t Was zelfs tijdens corona. Ik speelde zeven jaar in een coverband en had nooit tijd om na te denken wat ik met m’n eigen werk zou doen. Door corona vielen veel optredens weg. Ik had tijd in overvloed. Ik besloot in het Nederlands iets neer te pennen. Ik schreef veel songs, bracht ze uit en besloot om solo verder te gaan.”

Waarom opteerde je om in het Nederlands teksten te schrijven?

Flemming: “Omdat ik in het Engels een beetje vastliep met het schrijven. Ik kon heel moeilijk op teksten of onderwerpen komen. Toen ik in ‘t Nederlands begon te schrijven, werd ik weer verliefd op het vak. Ik kreeg heel veel ideeën in mijn hoofd Titels, zinnen en dat was heel fijn om daardoor meer inspiratie te krijgen.”

Wanneer is voor u een liedje afgewerkt?

Flemming: “Wanneer ik het met een gitaar helemaal kan zingen. Ik speel ook piano en ik kan een klein beetje drummen, maar zingen is natuurlijk ook een instrument hé.”

Je bent nu heel bekend. Voelt dat vreemd aan?

Flemming: “Het was wel wennen, maar eerlijk gezegd was dit iets waar ik al altijd van had gedroomd. Ik zag veel documentaires van andere artiesten. Voor mezelf is het dus nu heel bijzonder om dat nu zelf mee te maken.”

Wat is het mooiste moment in uw solo-carrière?

Flemming: “We mochten al op veel festivals spelen in Nederland, maar het allermooiste was m’n optreden in de Ahoy met alle grote artiesten. Daar kreeg ik kippenvel van. Ik zat met stress, maar ik stond op het podium met artiesten die ook op mijn setlist staan. Dat was al te gek.”

Waar wil je binnen vijf jaar staan?

Flemming: “Ik hoop dat ik in Nederland veel tours kan doen, vette shows. En in Vlaanderen in het Sportpaleis of de Lotto Arena te kunnen werken, om de mensen een mooie avond te geven met muziek.”

Je hebt meer Nederlandse artiesten die populair zijn in Vlaanderen dan omgekeerd. Hoe komt dat?

Flemming: “Vlamingen zijn iets liever, ze laten het graag op hun afkomen. Nederlanders zijn meer fan van hun eigen artiesten.”

Je bent al een paar keer in Vlaanderen geweest. Wat vind je van de ontvangst die je hier krijgt?

Flemming: “Ik vind het oprecht heel leuk, jullie zijn zo aardig. Ik moest hier eens voor de radio spelen en er kwam iemand naar toe om me te bedanken voor het maken van mijn muziek, en dat had ik nog nooit gehoord. Dat zal je nooit uit een mond van een Nederlander horen.”

De Vlaamse pers is ook wat braver dan de Nederlandse. Heb je geen schrik voor roddels die worden uitvergroot?

Flemming: “Ik heb het er nog gisteren over gehad, in Nederland willen ze meer graven om het persoonlijke van een artiest te schetsen. In Vlaanderen gaat het eerder over het werk van de artiest, en daar moet volgens mij ook de focus op liggen. De Vlaamse media is fijner dan de Nederlandse.”

Aan wie laat je je nieuwe liedjes voor het eerst horen?

Flemming: “De eerste personen aan wie ik het altijd laat horen is mijn manager, moeder, vader en mijn broer. Die gaan het altijd eens even checken.”

Ga je dan ook in als ze opmerkingen hebben?

Flemming: “Ik heb geleerd van naar mijn onderbuikgevoel te luisteren. Als ik denk dat ze gelijk hebben, zal ik het ook aanpassen.”

Heb je zelf idolen?

Flemming: “Guus Meeuwis is voor mij een voorbeeld, ook als Brabander zelf. Maar als ik denk aan een carrière die ik zelf zou willen doen dan zou het die van Guus Meeuwis zijn. Qua Vlaamse artiesten heb ik een bewondering voor Stromae.”

Sta jij open voor een duet in de toekomst? En met wie zou dat zijn?

Flemming: “Jawel! Mijn volgende single wordt een duet met een Nederlandse artiest, een rapper. Rara.. Ik heb ooit eens een liedje geschreven getiteld ‘Ik Zie U Graag’ en dat zou ik wel graag willen doen met een Vlaams meisje. Maar het is nu even puzzelen er staan veel dingen gepland….”

Ben je een optimist?

Flemming: “Dat ben ik zeker, gewoon vrolijk. Ik mag werken met mijn passie, wat ik altijd al gehoopt had te doen en nu komt die droom uit. Elke dag is een feest vol met leuke dingen. Ik werkte vroeger in de supermarkt. Ik had totaal geen zin om te gaan werken, het is inderdaad ooit anders geweest. Maar dit is waarvoor ik leef. Altijd ben ik bezig geweest met muziek. Ik had nooit een B-plan in m’n achterhoofd.” (PADI)

