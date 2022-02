Nederlands duo Frank & Mirella komt naar dinershow van Christina Loreena in Staden

Ken je nog de liedjes ‘De verzonden stad’, ‘Wat ik zou willen’, ‘De vissers van San Juan’, ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd’… Dat zijn allemaal hits van het Nederlandse duo Frank & Mirella. Wil je hen aan het werk zien op West-Vlaamse bodem? Dat kan, want op zondagnamiddag 27 maart staan ze op het podium van Blommenhof in Staden. De muzikale gast van deze namiddag is Christina Loreena.

De deuren openen om 11 uur. Wie het wenst, kan dus tafelen. Voor de volwassenen is er een halve haan, kroketjes en groenten voorzien. De kinderen kunnen twee curryworsten en kroketten verorberen. Natuurlijk is er ook nog een dessert voorzien. Vanaf 14 uur begint dan de show met optredens van Hans Hanssens, Tamara & Tom, Sammy Bergmans, Denise B, Thaisia, Wendy Sue, Cecile, Mieke & Francis Faber, Thyadron én natuurlijk ook Christina Loreena. Maar dat is nog niet alles, want ook het Nederlandse duo Frank én Mirella zijn van de partij. Het belooft dus een heel leuke en vooral geslaagde muzikale namiddag en avond te worden in Blommenhof op het Guido Gezelleplein 12 in Staden. (PADI)

Volwassenen betalen 25 euro, inclusief maaltijd. Kinderen betalen 12 euro, inclusief maaltijd. Info bij Rudy Swartenbroeckx (0496 74 44 32). Vooraf betalen is noodzakelijk op het rekeningnummer BE07 0017 2462 7866, met vermelding van naam, prijs, aantal personen.