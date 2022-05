Nathan De Clerck brengt de zomerse sferen in huis met zijn nieuwe single ‘Jij Die Lacht’

De 23-jarige Nathan De Clerck uit Beveren staat nog maar aan de start van zijn muzikale verhaal. Na tal van optredens, liedjes met een hoog meezinggehalte, verrassende covers en zijn meest recente, succesvolle single ‘Hart Van Mijn Gevoel’, is het tijd om een nieuwe stap te zetten in zijn muzikale loopbaan.

De eerste lentezon is in het land en de knaldrang is groter dan ooit. Het is die positieve vibe die Nathan in zijn nieuwste single ‘Jij die lacht’ heeft gestoken. Met zijn vorige single was hij te horen op onder andere Radio 2, Ment en JOE, waarop hij massaal veel positieve reacties kreeg. Het was dan ook een logische stap om opnieuw de studio in te duiken om nieuwe muziek te maken.

Die studio vulde zich met prachtige muziek, gemaakt door muzikale duizendpoot Vincent Pierins (bassist bij Clouseau) en vaste producer Patrick Hamilton (Bart Herman, David Vandyck, Willy Sommers), aangevuld met de door Nathan zelf uit het hart geschreven tekst. De zomerse sferen zijn het decor van een zwoele nacht met een verliefde glimlach.

‘Jij Die Lacht’ is een uptempo, zonnig nummer dat je meteen een ongelooflijke drang tot bewegen geeft. Je proeft de zon en voelt de sfeer van een zwoele zomeravond. Een ritme waarop je niet stil kan blijven staan en een tekst die als een oorwurm naar binnen glipt. De ideale song om te beginnen aan een zomer vol optredens! “Ik zit al vol energie om deze single live te brengen en ik ben er zeker van dat ik die energie zal kunnen doorgeven aan mijn publiek!’, vertelt Nathan enthousiast. Nathan brengt zijn single voor het eerst live in zijn eigen gemeente Beveren op 7 mei. (PADI)