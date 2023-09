Natasja en Edwin zorgden samen met Christoff en Lindsay voor een onvergetelijke ‘Zaterdagavond’ in het Brugse Concertgebouw

Onder ruime belangstelling maakten het Nederlandse topkoppel ‘Natasja en Edwin’ met hun ‘A Tribute to Golden Memories’-concert zaterdagavond hun opwachting in een goedgevuld Concertgebouw Brugge. Samen met de Marcel Fisser Band brachten ze niet alleen klassiekers van o.a. BZN, The Carpenters, Elton John, maar ook nummers uit hun succesvolle ‘Golden Memories’-album kwamen voorbij, net als hun recentste Nederlandstalige single ‘Neem De Liefde Met Je mee’. Ook de doortochten van Christoff en Lindsay vielen in de smaak, net als het gemeenschappelijke duet ‘Zaterdagavond’ dat luidkeels werd meegezongen door het talrijke publiek. Dat nam met een staande ovatie en luid applaus afscheid van het muzikale powerkoppel.

Met o.a. ‘You’re My World’ en hun eigen ‘Dichterbij Dan Ooit’ was de toon meteen gezet door het muzikale liefdeskoppel Natasja en Edwin. In de slipstream van hun debuutalbum ‘Golden Memories’ boekte VBRO het Brugse Concertgebouw voor een doortocht van hun succestournee ‘A Tribute to Golden Memories’. Een slimme zet, want onder grote belangstelling maakten Natasja Poels en Edwin van Hoevelaak hun debuut bij het Vlaamse publiek. Omringd door de topmuzikanten van de Marcel Fisser Band (‘Beste Zangers’) werd het een bijzondere avond. De warme buitentemperaturen trok het koppel door in de gekoelde concertzaal. Naast zanger is Edwin ook nog één van de populairste songschrijvers-producers. Zo is hij de man achter o.a. de Hazes-hit ‘Leef’, maar ook ‘Rosanne’ van Nick & Simon die hij beide zong. Aangrijpend was ‘Give a Little Love’ (Albert Hammond en Albert West) waarvoor ze samenwerkten met een kinderkoor. Het eerste deel sloot het koppel af met een Vlaamse medley waarin ze nummers van Dana Winner én een ludieke versie van Ivan Heylen z’n ‘Wilde Boerendochtere’ verwerkten.

In het tweede deel werd het publiek getrakteerd op een doortocht van Christoff en Lindsay. Deze eerste zong zijn actuele single ‘Dit Ben Ik’, een nummer dat Edwin mee componeerde en produceerde. Eind september brengt Christoff een nieuwe full-cd op de markt waarvoor hij intens met Edwin samenwerkte. Lindsay liet het publiek bewegen met ‘Bella Romantica’. Na Natasja haar solo-nummer ‘Trots Op Jou’ en haar Helene Fischer-medley zorgden Edwin, Natasja, Christoff en Lindsay met hun versie van de ‘Zaterdagavond’-klassieker ook nog voor een absoluut hoogtepunt. Zaterdagavond hebben Natasja en Edwin met dit sterke concert Vlaanderen in hun harten gesloten, maar de liefde van het publiek was zonder twijfel ook wederzijds. (PADI)