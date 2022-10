Natalia sloot haar zomertour af voor volle zaal Owla in Brugge

“Goeieavond Brugge!” Zo verwelkomde Natalia de ruim 700 aanwezigen in zaal Owla, Bilkske 3 in Brugge. Vol is vol én met Natalia was het zeker vol. Dat deed zoveel deugd voor de organisatoren Zowie Hayen en Mon De Rijck van Brasserie Uilenspiegel.

Natalia zong haar bekend repertoire en had een beetje medelijden met het publiek dat rechtstond. “Het is hier warm. Zet alvast maar een deur open, zodat er hier niemand flauw valt. Dat zouden we niet graag hebben hé”, zei ze met een glimlach om dan even later – na nog één van haar bekende songs – te zeggen: “Ik ga vanavond hier alles geven omdat dit het laatste optreden in m’n reeks zomertours is. Merci alvast aan allemaal voor jullie komst.”

Natalia tussen Carlo, Zowie én Mon. © PADI/OBI

En Natalia deed wat van haar verwacht werd: muzikaal scoren! De zangeres gaf inderdaad het beste van zichzelf en genoot op het podium in de prachtige zaal Owla in Brugge. Op het einde bedankte ze hartelijk haar publiek, terwijl de aanwezigen maar bleven applaudisseren en daarom ook Natalia dankjewel zeiden voor haar mooie songs én haar succesvol laatste optreden. Dankjewel Natalia! Tot volgend jaar in zaal Owla in Brugge?

LoCa stond in voor het voorprogramma. © PADI/OBI

Toch nog even erbij vermelden dat het voorprogramma werd verzorgd door LoCa alias Lotte Caubergh, die op 14 oktober de release doet van haar show ‘My SHOW’. Vorig jaar nam ze deel aan ‘The Voice van Vlaanderen’. Net voor ons vertrek, zeiden de organisatoren nog: “Een grote dankjewel aan Ilia Beyers van Globe Entertainment, die voor onze zaal artiesten zoekt die er perfect passen en die dat ook schitterend blijft opvolgen. Ilia en zijn team weten al jaren waarmee ze bezig zijn. Met zo’n mensen werken we graag samen.” (PADI)

© OBI

© OBI

© OBI

© OBI