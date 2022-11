Natalia kondigt nieuwe muziek én groots jubileumconcert aan

In 2002 maakte Vlaanderen kennis met de Kempense zangeres Natalia dankzij de talentenjacht ‘Idool’. 20 jaar later is Natalia een gevierde artieste en televisiepersoonlijkheid. Zonet maakte ze bij Gert Verhulst in “De tafel van vier” bekend dit porseleinen jubileum met een groots concert in de Lotto Arena te vieren, het hoogtepunt van een muzikaal jaar 2023.

Natalia legde sinds haar tweede plaats in de finale van de talentenshow “Idool” in 2003 een mooi parcours af. Haar eerste single ‘Without You’ verscheen op 26 juni 2003 en stootte door naar de tweede plaats. Daarna volgden klassiekers zoals ‘I’ve Only Begun To Fight’, ‘Higher Than The Sun’, ‘I Want You back’, ‘Risin”, ‘Drop a little’, ‘Boom’ en ‘Overdrive’.

De populaire zangeres stond de voorbije 2 decennia met liefst 29 singles in de Ultratop 50. Daarvan dringen 15 nummers de top 10 binnen en 8 ervan halen ook de top 3. Alles opgeteld stond Natalia al 310 weken – omgerekend is dat 6 (!) jaar – in de hitlijsten. Wie singles zegt, zegt ook albums. Natalia bracht al 8 eigen albums uit. Daarvan haalden 3 albums de eerste plaats in de albumlijsten. In 2007 stond ze met 10 nummers tegelijk in de Ultratop 50, tot vandaag nog altijd een Belgisch record.

De coronacrisis in combinatie met gezinsuitbreiding – intussen kreeg Natalia 2 kindjes – zorgde voor een welgekomen pauze in haar drukke leven. Maar volgend jaar ligt de focus opnieuw voor de volle 100% op muziek. Zo komt er in januari een nieuwe single aan, volgt er in het voorjaar van 2023 een nieuwe plaat en bijhorende theatertour en sluit ze haar muzikale jaar af met een groots jubileumconcert in Lotto Arena op zaterdag 18 november 2023. (PADI)

Natalia speelt op zaterdag 18 november 2023 in de Lotto Arena. Tickets zijn beschikbaar vanaf dinsdag 6 december om 10 uur via www.lotto-arena.be