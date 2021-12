Natalia knalt deze zomer opnieuw in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Natalia geniet deze dagen volop van de tijd met haar pasgeboren zoontje Apollo en haar gezin. De populaire Kempense zangeres maakt van deze welverdiende pauze gebruik om vandaag haar concert op vrijdag 26 augustus in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke bekend te maken.

Natalia was dit jaar niet weg te branden uit de actualiteit. De leading lady van de Belgische popmuziek coachte begin dit jaar de talentvolle Grace naar een klinkende overwinning in ‘The Voice Vlaanderen’, ze was een centrale gast in het televisieprogramma ‘The best of’, presenteerde het gloednieuwe ‘De Sterkste Handen’ en was jurylid in ‘K2 zoekt K3’. Onlangs maakte James Cooke op televisie een musical van haar leven en deze week neemt ze vol overtuiging deel aan de kerstspecial van ‘Bake Off Vlaanderen’.

Het voorbije jaar was haar concert in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke zonder twijfel één van de hoogtepunten. Natalia was in juli de eerste artiest om er voor een groot publiek te spelen. “Het voelde natuurlijk speciaal om hier de eerste te mogen zijn”, zei ze toen. “Ik ben vereerd dat ze mij daarvoor hebben gekozen. Stress had ik niet echt. Ik heb al wat kunnen oefenen, hé (lacht).”

De zangeres was toen zwanger van haar tweede kindje. Intussen zette ze een kerngezonde baby op de wereld en maakt ze opnieuw plannen om zoveel mogelijk op te treden. Dat ze in de zomer van volgend jaar terugkeert naar de Proximus Pop-Up Arena is geen verrassing. “Na een lange periode zonder optredens stond ik er afgelopen zomer plots terug op een podium, begeleid door een symfonisch orkest en met een fantastisch publiek in de zaal”, zegt Natalia. “Het is één van de concerten die ik niet snel ga vergeten. Ik kom met veel plezier terug naar Middelkerke, deze keer met mijn eigen full band!” (PADI)

Ticketverkoop start op donderdag 23 december om 10 uur via www.popuparena.be