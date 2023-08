Natalia is nu zaterdagavond te zien in Zomerhit op VRT 1 mét ‘I’ve Only Begun To Fight’

Wil je nog eens Natalia op het tv-scherm zien? Dan is dat mogelijk op zaterdagavond 5 augustus, want dan treedt ze op in Zomerhit.

Tussen twee regenbuien in hadden we backstage een korte babbel met deze lieve zangeres.

Wat zijn je meeste herinneringen aan Zomerhit?

Natalia: ‘Och, ik heb er veel hoor, maar binnen Zomerhit heb ik ooit nog andere prijzen gewonnen, zoals ‘Beste Concert’. Het is ook altijd gezellig bij Zomerhit. Ik heb hier al veel gelachen. Het is leuk om eveneens zoveel mensen terug te zien.”

Heb jij een favoriet binnen dat lijstje van 20 genomineerden?

Natalia: “Oei, favoriet? Ik vind het leuk dat Bart Kaëll werd genomineerd, maar een échte favoriet heb ik niet.”

Jij brengt op het Zomerhit-podium een liedje dat iedereen kent.

Natalia: “Inderdaad, vanavond breng ik hier ‘Fight’. Het is een leuk moment om dat liedje nog eens van onder het stof te halen en in dit programma te brengen.”

Je nummers blijven toppers, ook bij het jonge publiek.

Natalia: “Ik ben heel blij ermee. De liedjes die ik breng zijn inderdaad ook sterke songs en ideaal voor het jong geweld.”

Je staat 20 jaar op het podium en dat vier je nog dit jaar. Vertel er eens wat meer daarover?

Natalia: “Op 17, 18 en 24 november doen we een aantal shows in de Lotto Arena in Antwerpen. Tijdens ’20 jaar Natalia’ komen alle hits aan bod, maar ook nieuwe songs. Ik kijk er enorm naar uit en ik ben al heel dankbaar dat het nu al drie shows zijn geworden. Dat zal een leuk feestje worden.” (PADI)

Zaterdag 5 augustus om 20.45 uur op VRT 1 en VRT Max, met optredens van Arno Glorie & Bart Kaëll, Laura Tesoro, Mama’s Jasje, Mentissa, Anouk Matton, Metejoor, Jinho 9, Natalia, Bart Kaëll en Robin S.