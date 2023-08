Natalia doet in Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke haar laarzen uit om nog béter te swingen op het podium

“Hallo, we gaan hier een feestje bouwen, zoals vorig jaar hé. Toen was dat een geweldig feestje. Doen jullie mee?”, riep Natalia naar het talrijke publiek in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke.

Het was 20.17 uur toen Natalia het podium betrad en we ‘Hallelujah’ hoorden weerklinken. Daarna volgden in sneltempo talrijke van haar bekende songs, zoals ‘Ready For The Ride’, ‘Hear That Sound block’, ‘Madonna Tapes’, ‘I Don’t Need That Much’, ‘Love Is A Good Thing’, ‘When You Came By’…

Natalia in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. © PADI/gsm Patrick VB

Tussenin sprak Natalia regelmatig kort het publiek toe. “Ik heb hier precies nog teveel aan. Ik zou àlles willen uitdoen, maar ik ga dat niet doen hoor”, grapte Natalia. De zangeres die op het podium stond met vier muzikanten en drie sterke backings zong ook ‘Little Girls’, ‘You’ve Got A Friend’, ‘Shalala Ding Dong’, ‘Powerhouse of Love’, ‘Rock You Like Nobody’, ‘I Want You Back’, ‘Risin’, ‘Ride Like The Wind’, ‘Nom’s Dag Off’…

Natalia mét laarzen. © PADI/Patrick VB

En Natalia zonder laarzen. © PADI/Patrick VB

Op een bepaald moment stond ze tussen het publiek om even later op het podium haar laarzen uit te trekken, waarna ze op blote voeten stond te dansen en dit dan de hele verdere show. De zangeres zong natuurlijk ook bisnummers: ‘I Don’t Car’, ‘Electricity’ en ‘Just Begin To Fight’. Het was 22 uur toen Natalia en haar band afscheid namen van een heel enthousiast publiek. (PADI)

Wàt een show! © Patrick VB