‘Nachtwacht’ krijgt eigen themazone in Plopsaland De Panne: “Achtbaan De Draak krijgt een make-over en heet voortaan Draconis”

Goed nieuws voor fans van Nachtwacht, want de populaire Studio 100-serie krijgt een eigen themagebied in Plopsaland De Panne. Het Kasteelplein wordt volledig vernieuwd en omgetoverd tot Nachtwacht: Schemermeer. Het themagebied is geïnspireerd op Nachtwacht, de tv-serie over een elf, een weerwolf en een vampier die samen het kwaad bestrijden. De opening staat gepland voor de paasvakantie van 2025.

De achtbaan De Draak, een van de populaire attracties van het park, krijgt een make-over en krijgt de naam ‘Draconis’. De nieuwe naam en het nieuwe thema passen helemaal bij de mysterieuze sfeer van Schemermeer, het dorp uit de serie. Ook het omliggende Kasteelplein wordt aangepast om bezoekers onder te dompelen in de magische wereld van Nachtwacht. Carl Lenaerts, CEO van de Plopsa Group, vertelt:

“Nachtwacht is al jaren een groot succes in ons park. De halloweenbeleving van vorig jaar: ‘Nachtwacht & Het Huis van Pandora’ en de optredens van Nachtwacht tijdens de herfstvakantie hebben nogmaals bevestigd hoe geliefd de serie is bij onze bezoekers. We zijn dan ook fier dat we dit nieuwe themagebied aan ons park kunnen toevoegen en we zijn ervan overtuigd dat het onze bezoekers een onvergetelijke ervaring zal bezorgen.”

De Draak, geopend op 3 april 2004, is een gemotoriseerde achtbaan en een echte familieattractie. De achtbaan bereikt een topsnelheid van 36 km/u en biedt plaats aan 38 personen per rit, wat garant staat voor een spannende maar toegankelijke ervaring voor bezoekers van alle leeftijden. De aankomende metamorfose zal de attractie een nieuwe dimensie geven die perfect aansluit bij het thema van ‘Nachtwacht’. Met dit nieuwe themagebied van ‘Nachtwacht’ blijft Plopsaland De Panne inspelen op de wensen van haar bezoekers en creëert het park opnieuw een magische ervaring voor de hele familie. Bezoekers kunnen zich alvast verheugen op een avontuurlijke paasvakantie. (PADI)