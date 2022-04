Na twee jaar was er weer een geslaagde editie van ‘Op de koffie bij Jason Bradley’ in Aalter

Het was twee jaar windstil wegens jawel.. corona, maar nu kon er wel een nieuwe editie van ‘Op de koffie bij Jason Bradley’ doorgaan in de gemeentelijke zaal in Aalter.

Het was een meer dan geslaagde editie, want de zaal was uitverkocht. Niet enkel Jason Bradley was present, maar ook gastartieste Suzy Marrel en muzikant Hubert. Beide artiesten waren recent ook present op zijn verjaardagsconcert. De namiddag begon met een interview met beide artiesten. Daarna zong Suzy enkele nummers, gevolg door ook enkele duetten met Jason Bradley. Hubert kreeg dan weer de zaal muisstil toen hij ‘Il Silencio’ speelde. Het werd een gezellige namiddag, waarbij er veel gezongen en ook veel werd gelachen. Een dergelijke namiddag kan je niet vergelijken met een gewoon optreden. Op ‘Op de koffie’ leer je op een intieme manier de artiest/artiesten beter kennen. (PADI)