Op zondag 25 juni is er de verjaardagsshow van Chris Reilhof in De Wante in de Gentstraat 238.

De deuren openen om 13 uur, de show start om 14 uur. Er zijn optredens van Leah Bien, Salim Seghers, Angelo Martinez, Stephen MC Queen en Chris Reilhof. Op zondag 23 juli begint om 14 uur ‘De Wante Zomert’ op een openluchtpodium op de parking van De Wante. Op de affiche staan Suzy Marrel, Leah Bien, Ever-Lynn, Serge en Chris Reilhof. (PADI)

Reserveren voor beide shows via 0498 10 71 34.