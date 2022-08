Muziekrevelatie Berre van ‘Say My Name’ heeft ook West-Vlaams bloed: “Mijn papa is van Zedelgem!”

Dinsdag 26 juli: Berre bij ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende, woensdag 27 juli: Berre bij ‘Zomerhit’ in Bredene, maandag 1 augustus: opnieuw Berre bij ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende… Het stopt niet! Zelf kan Berre (21) uit Dilbeek het nog altijd niet geloven, maar ‘Say My Name’ is hét lied van dit moment aan het worden. Berre wordt aangeklampt, nageroepen, aanbeden door het (jeugdig) publiek. Zelf moet hij dat nog wat gewoon worden. En kent Berre West-Vlaanderen? “Natuurlijk, want mijn papa is van Zedelgem waar mijn grootouders nog altijd wonen”, glimlacht hij.

Wat maakt je nummer zo sterk voor een ‘Zomerhit’?

Berre: “Dat is meteen een moeilijke vraag. Heel eerlijk, ik weet het zelf niet. Persoonlijk vind ik dat het niet echt een zomerhit is, het is eerder een triestig nummer. Dus ik heb echt geen idee.”

Was je verrast toen je werd genomineerd?

Berre: “Ik was mega verrast. Bij het uitbrengen van het nummer had ik geen verwachtingen. Het was dus des te meer gek om te horen dat ik erbij mocht zijn.”

Het gaat zeer snel voor je. Plots ben je bekend. Tijdens de opname van ‘Tien-om-te-Zien’ stond het publiek naar je te roepen en je wist precies niet echt wat te doen.

Berre (lacht): “Mijn reactie sprak inderdaad boekdelen. Dat was een van mijn eerste optredens. Ik had totaal niet veracht dat de mensen zo enthousiast gingen meezingen. Ik was enorm verbaasd. Zeker omdat veel mensen mij nog niet kennen.”

Berre op het podium van ‘Tien-om-te-Zien’. © PADI/OBI

Op donderdag 21 juli stond je ook voor de Nationale Feestdag op het podium in Brussel. Hoe beleefde je dat moment?

Berre: “Die dag had ik nog nooit zoveel stress in mijn leven. Dat was mijn eerste concert. Net voor mijn optreden, dacht ik bij mezelf: “I got this.” Maar eenmaal op het podium met die mensenmassa was het allemaal zeer gek. Heel het nummer door was ik zenuwachtig, maar achteraf zeer blij dat dit mijn eerste concert was, want dat is een herinnering voor altijd.”

Hoe voelt het aan om meteen op het hoogste niveau van de muziekwereld te vertoeven.

Berre: “Ik ben hier nog een klein groentje tussen al die sterren. Het is heel gek om artiesten – die ik al jaren ken van op tv – te ontmoeten en dat ze zelf al weten wie ik ben. Het is allemaal nog heel gek in mijn hoofd.”

Je bent van Dilbeek, maar heb je een bepaalde binding met West-Vlaanderen?

Berre: “Mijn vader is een West-Vlaming, ik heb dus ook West-Vlaams bloed. Mijn grootouders wonen nog altijd in Zedelgem, waar ik wel eens terugkeer om hem te bezoeken. Ze zijn natuurlijk heel trots op mij.”

Wat brengt de toekomst?

Berre: “Er komt alleszins een nieuw nummer aan. Wat dat gaat geven daar heb ik opnieuw geen idee van. Ik hoop van daarna nog veel nieuwe nummers uit te kunnen brengen. Misschien ooit ook een album, maar dat zal voorlopig nog niet zo zijn. Maar wanneer het juiste moment daar is, waarom niet.”

Welke dromen zou je de komende maanden nog willen realiseren?

Berre : “Ik mag nu op een paar festivals staan, dat is heel cool. Euh, nog niet in West-Vlaanderen. Dat kan nog veranderen hé. Mijn droom is om tevreden terug te kunnen kijken op een optreden van een half uur. Dat is nog anders dan een nummer of drie te zingen voor bijvoorbeeld de radio.”

Mensen noemen je vaak een ‘internetfenomeen’. Wat vind je daarvan?

Berre: “Ik heb wel wat volgers (500.000, padi!), maar er zijn zoveel mensen met veel meer volgers dan ikzelf alleen al in België. Ik zou me dan ook geen fenomeen durven noemen. Ik ben enkel maar gestart op het internet.”

Heb je vandaag al een TikTok gemaakt?

Berre: “Ik ging er net één posten, maar toen kwamen jullie toe. Ik nam inderdaad dus al één op én dat filmpje zal ik meteen online zetten.” (PADI)

‘Zomerhit’ op zaterdagavond op Eén – ‘Tien-om-te-Zien’ op zondagavond op vtm.