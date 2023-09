Musicalspektakel ‘Marie-Antoinette’ bereikt de kaap van 20.000 bezoekers én keert in 2025 terug naar Wijnendale

Historalia rondt deze week met het musicalspektakel ‘Marie-Antoinette’ de kaap van 20.000 toeschouwers. Daarmee bereikt het productiehuis het in eerste instantie vooropgestelde objectief.

Met nog ruim 2 weken verkoop te gaan, zal dit aantal ook overschreden worden en dat is natuurlijk fantastisch en zeer mooi met hun eerste grote openluchtspektakel in West-Vlaanderen. Het enthousiasme van zowel pers en publiek rond ‘Marie-Antoinette’, als van het lokale team dat aan het prachtige kasteel van Wijnendale deze indrukwekkende productie mogelijk maakt, deden Historalia nu al beslissen om in 2025 terug te keren naar Torhout met een nieuw musicalspektakel. Kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele zet maar wat graag hiervoor de poorten van het domein opnieuw wagenwijd open. Welk spektakel van Historalia er te zien zal zijn in 2025, wordt later beslist. Ook de weergoden lijken ‘Marie-Antoinette’ gunstig gezind, want volgende week kondigt zich een vervolg van de ‘Indian summer’ aan met veel zonneschijn en heerlijke temperaturen. (PADI)

‘Marie-Antoinette’ speelt nog tot en met 7 oktober aan het kasteel van Wijnendale.