Musical ‘Singin’ In The Rain’ is deze zomer te zien op het Donkmeer in Berlare met Daphne Wellens, Hilde Van Wesepoel, Michiel De Meyer en Nordin De Moor

In de zomer van 2022 wordt het Donkmeer in Berlare de setting voor een legendarisch musicalspektakel: SINGIN’ IN THE RAIN. Regisseur Bruno Van Heystraeten en de hoofdcast met Michiel De Meyer, Daphne Wellens, Hilde Van Wesepoel en Nordin De Moor mogen binnenkort beginnen repeteren op de gigantische scène van deze openluchtmusical van Festivaria. Ondertussen zijn alle voorbereidingen volop bezig. Wie langs het Donkmeer passeert, ziet reeds een eerste glimp van het decor van de hand van Marnik Baert. Kostuumontwerpster Elvira Van Bavinckhove werkt met haar team volop aan de creatie van de mooiste outfits en terwijl choreografe Ingrid Coppieters uittekent hoe de hoofdcast en het ensemble hun beste beentje dienen voor te zetten, worden er ook al een aantal acteurs op tapdans cursus gestuurd bij tapchoreograaf Dick Matthys. Kortom SINGIN’ IN THE RAIN belooft een ongezien spektakel te worden. Festivaria pakt steeds uit met een schitterend decor, de mooiste kostuums, een spetterende hoofdcast en 100 personen op de scène. Achter de scène mag men ook nog eens rekenen op dubbel zoveel vrijwillige handen. Er zijn ondertussen al ruim 14 000 tickets verkocht, het publiek heeft er duidelijk ook zin in.

Wie langs het Donkmeer wandelt, ziet het decor van SINGIN’ IN THE RAIN stap voor stap verrijzen op onze openluchtscène. Ook de technieken om het op de juiste momenten te laten regenen, werden uitvoerig getest. Marnik Baert en zijn team leggen momenteel al de hand aan de bijzondere jaren 20- details nu de grote ruwbouw reeds aanwezig is op de schitterende scène aan het water.

“SINGIN’ IN THE RAIN is een productie met kostuums uit de late jaren 20. Het verhaal gaat over de introductie van de geluidsfilm in de VS en speelt zich af in een wereld van glitter en glamour. Het is niet makkelijk om uit deze periode zoveel kostuums bij elkaar te krijgen, daarom werken we ook samen met Huis Baeyens uit Antwerpen om kostuums te huren. Uiteraard zijn er ook kostuums die moeten gemaakt worden omdat deze vaak nodig zijn bij groepsnummers met een choreografie. Een twintigtal dames zetten zichzelf vrijwillig in op de atelier om deze kostuums tot leven te brengen.” (PADI)

Van 19 augustus tot 3 september – Donkmeer Berlare – Een productie van FESTIVARIA – www.festivaria.eu. Tickets: www.festivaria.eu