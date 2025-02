Multi-instrumentalist Sander Boury deelt nieuwe singel ‘Iets’, maar bracht ook debuutalbum uit

Na de singles ‘Mumbai’, ‘Monochrome Civilization’ en ‘This Place Makes No Sense’ deelt multi-instrumentalist Sander Boury nu ‘Iets’, een vierde nummer uit zijn aankomende debuutplaat Always ‘In A Hurry For When The Time Is Right’. Het album is al verschenen via de digitale kanalen en op vinyl. De muziek van Sander is een filmische, grotendeels instrumentale melange, met invloeden uit jazz en Oosterse muziek.

Sander drumt sinds zijn twaalfde en leeft al zijn hele leven op het ritme van muziek, maar als de Ieperling tijdens corona een affiniteit ontdekt voor piano en saxofoon, gaat er een nieuwe wereld open. Hij leert beide instrumenten autodidactisch bespelen, gedreven door nieuwsgierigheid en een verlangen om zijn horizon te verbreden. In de zomer van 2023 gaat Sander een samenwerking aan met Jonathan Frederix (HEISA, The Shovels). Jonathan brengt zijn expertise in live-percussie en drums mee, waardoor Sanders composities een extra ritmische laag krijgen. Veelzijdigheid typeert Sander: hij is een echte maker. Naast muzikant is hij actief als houtbewerker/meubelmaker. Hij creëert onder andere drums op maat onder de naam ‘Mafketeldrums’, samen met zijn compagnon Jonathan Frederix. In Harelbeke heeft hij een pand omgebouwd tot een creatieplek, waar ook een muziekstudio in huist. Sander Boury wordt live vergezeld door Jonathan Frederix. Aankomende concerten: 04/04/25: SnuffelHostel, Brugge en 16/05/25: Atelier Offline, Waregem. (PADI)

Updates over aankomende concerten vind je op de website van Sander Boury.