Mo’Reen in duet met Sam De Wit, met de steun van ST-Entertaincompany uit Kortrijk

De nieuwe single ‘Voor Altijd’ van Mo’Reen was al in primeur te zien tijdens de Loftrompetten op MENT TV. De zangeres zingt een duet, samen met Sam De Wit. Ze krijgt de steun van ST.Entertaincompany uit Kortrijk.

Geboren in dé smeltkroes van culturele diversiteit, een bloedhete stem en soul dat als bloed door haar aderen stroomt: Maureen Alberg alias Mo’Reen. In haar tienerjaren dienden grootmoeders pruik en de haarborstel als microfoon, later werd Amsterdam haar thuishaven en werd een tienerdroom werkelijkheid: het podium én een live publiek. De Lucia Marthas Institute for performing Arts gaf Mo’reen de eerste plankenkoorts én leerde haar op jonge leeftijd zang én dans combineren. Mo’reen deelde toen al het podium met diverse artiesten zoals Danny de Munck, André van Duin, Boney M en vele anderen. België, Nederland, Orlando USA, Dakar Senegal… samen met ‘The Radios’ van Bart Peeters kon Mo’Reen performen in binnen- en buitenland. Grenzen aftasten, jezelf heruitvinden het is de sleutel tot succes, Mo’reen durft én is een veelzijdige artieste. Bonzai Records, Sterman & Cook, bekend van ‘Two Unlimited’ zorgden voor een succesvol uitstapje in de dance scéne, C12 haalde de Top 50. Zingen is leven, Mo’reen werkt aan een solocarrière maar zingt samen met showorkest ‘The Heverband’ naast o.a. Jean Bosco Safari, Rob De Nijs, Umberto Tozzi, Paul Michiels, Johnny Logan… in Vlaanderen én Nederland.

Voor Altijd: De nieuwe single van Mo’Reen was in primeur te zien tijdens De Loftrompetten op MENT tv. Twee mensen die beseffen hoe kort en tegelijk hoe mooi het leven is. Een warme ballade, over liefde én er zijn voor elkaar. Twee stemmen die als het ware ‘geboren’ zijn voor elkaar. De muziek, is een vleugje 70’s overgoten met veel warmte en een frisse anno 2022 sound. Geniet van het leven, van elkaar, van de kleinste dingen die zo groots kunnen schitteren. Mo’Reen in duet met Sam De Wit. (PADI)

De nieuwe single is te downloaden via de bekende streamingsplatforms.