Mo’reen in duet met Sam De Wit: “Er volgt zeker en vast een nieuwe samenwerking”

Mo’reen en Sam De Wit zingen het duet ‘Voor altijd’. De respons erop is heel groot, zodat dit duo in de toekomst nog zal samenwerken.

“De samenwerking bevalt heel goed, zodat er een vervolg komt. Ik blijf ook mijn solo-carrière uitbouwen. Daar wil ik zeker mee doorgaan. Waarom het klikt? Onze stemmen passen heel goed samen en muzikaal zitten we op dezelfde golflengte. Sam is ook fijn om mee samen te werken. We motiveren elkaar en de reacties op ons duet zijn heel goed. We proberen wel zo snel mogelijk een opvolger te realiseren. Het was echter niet ons uitgangspunt om daar een vervolg aan te geven. Dit liedje had ik geschreven om solo te zingen. Ik vond echter dat het meer een duet moest zijn. Omdat we door onze muzikale band al een samenwerking hadden, besloot ik dat nummer eens aan Sam te laten horen. Zo zijn we tot een samenwerking voor het duet gekomen, zelfs al is de afstand tussen ons ver. Sam woont immers in Amsterdam, ik in Antwerpen. De afstand is wel een beetje ver”, lacht Mo’reen. “Dat is niet gemakkelijk om samen te komen, maar het lukt. Of er nu eerst van mezelf een single komt of terug een duet, dat zien we wel in de komende maanden.” (PADI)