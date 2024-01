Mooi jaareinde én leuk begin voor Will Tura, want hij staat met ‘Eenzaam Zonder Jou’ op 1 in de Radio2 Top 2000

Vlaanderen houdt van Will Tura. Dat zagen we al vorige week tijdens ‘Will Tura Nodigt Uit’, want maar liefst 32.000 mensen waren op twee dagen present in het Antwerpse Sportpaleis. Maar ook de luisteraars van Radio2 bewezen dat door de Keizer van het Vlaamse lied op nummer 1 te stemmen in de Radio2 Top 2000. Zijn ‘Eenzaam Zonder Jou’ staat bovenaan de lijst van de geliefste muziek ooit. Op nummer 2 staat ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen, de 3e plaats is voor ‘Imagine’ van John Lennon.

De Radio2-luisteraar heeft met veel overtuiging beslist dat Vlaanderens grootste muziekicoon op 1 moet staan. In maart kondigde Will Tura aan dat hij definitief stopt met optreden, na meer dan 60 jaar op de planken. Donderdag en vrijdag brachten meer dan 20 artiesten in het Sportpaleis hem hulde. De 1e plaats in de Radio2 Top2000 is een mooie kers op de taart voor Tura’s feestdagen. Will Tura: “Wat een fantastisch nieuws. Het ontroert me enorm en ik ben alle luisteraars heel dankbaar. Ik wens iedereen een gelukkig 2024.”

Verrassend: vorig jaar kwam Metejoor uit het niets de top 20 binnen met ‘1 op een miljoen’ (nu op 55), dit jaar doet hij dat kunstje nog eens over en komt nieuw binnen op 17 met ‘Dit is wat mijn mama zei’. Pommelien Thijs doet het zelfs nog net iets beter: zij staat als hoogste nieuwkomer op 12 met ‘Ongewoon’. De populairste artiesten zijn Queen en/of Freddie Mercury én ABBA, elk goed voor 21 plaatsen in de Radio2 Top2000. Elton John kaapt 16 plekken weg, Bruce Springsteen en Clouseau volgen met 14 noteringen. Daarmee zijn de broertjes Wauters de best scorende Vlaamse artiesten. Will Tura volgt meteen daarna met 13 plaatsen, net zoals The Beatles, Madonna, George Michael en Coldplay. Opvallend: jonge snaken Niels Destadsbader en Metejoor weten elk 10 plekken te veroveren. De meeste nummers (539) komen uit de jaren 80, gevolgd door 421 uit de jaren 70 en 356 uit de jaren 90. 93 songs komen uit de jaren 2020, 13 liedjes zijn van voor 1960. In de lijst staan 378 Vlaamse producties en 315 Nederlandstalige. (PADI)