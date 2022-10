‘Moi, Sandra’, een muzikaal verjaardagsfeest in Kursaal Oostende

Sandra Kim werd 50 op zaterdag 15 oktober, en trakteerde de dag nadien alle fans, haar vrienden en familie op een muzikaal verjaardagsfeestje in het Kursaal Oostende.

Het werd Sandra Kim zoals ze nu is en niet meer alleen het meisje van het winnende Eurovisiesongfestivallied ‘J’aime la vie’. “ Vanavond houden we het fifty fifty”, aldus Sandra met het nodige charme offensief in het Nederlands en Frans. Udo was ook uitgenodigd. Niet alleen omdat hij haar nieuwe single schreef, maar ook voor een duet met het nummer ‘Crying Out for You’. De nieuwe single ‘Take me as I am’ viel onmiddellijk in de smaak en warmde het publiek op voor het échte feestje dat volledig losbarstte bij ‘Bel me, schrijf me’ in duet met Luc Steeno.

Sandra en Udo © PADI/Peter

Sandra en Udo © PADI/Peter

De Waalse nachtegaal kruiste die avond het pad van grote stemmen in medley’s van James Bond, Eurosong en Tina Turner. Met ‘Shallow’ is ze even Lady Gaga Kim. Verder een integer emotioneel eerbetoon met ‘Xanadu’ aan haar idool Olivia Newton-John en de show die ze graag opdroeg aan haar tante die onlangs overleden is.

Sandra Kim © PADI/Peter

Naar het einde toe liet Sandra Kim het rockgehalte stevig opdrijven met ‘Proud Mary’ en ‘The Best’ van Tina Turner. ‘ J’aime la vie’ bleek nog steeds grote impact te hebben en het dreef de échte fans richting podium. Het roze strikje en jasje werden nog eens uit de Eurosong kleerkast gehaald, maar in 1986 was het toch een wit jasje, niet? Maar nu is het ook puur Sandra zoals ze is. ‘Moi, Sandra’.

Sandra Kim © PADI/Peter

Sandra kreeg bloemen én geschenken. © PADI/Peter

Bij het laatste nummer was het echter nog niet afgelopen, want ze werd overladen met boeketten bloemen, een verjaardagstaart en cadeaus van de fans, die speciaal voor de gelegenheid een eigen T-shirt hadden ontworpen. (PADI & Peter)