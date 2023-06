Minister van Media Benjamin Dalle investeert in video-op-aanvraag-platform van de Vlaamse themazenders

De Vlaamse themazenders Dobbit TV, Eclips TV, MENT, PlattelandsTv en het productiehuis Arendsoog, lanceren in 2023 een nieuw video-op-aanvraag (VOD)-platform: ‘THEMAX’. Met dit platform kunnen ook de themazenders de omslag maken naar een crossmediale strategie. De Vlaamse Overheid trekt 200.000 euro uit voor de bouw van het platform.

Er zijn diverse linken met onze provincie West-Vlaanderen. Dobbit is gevestigd in Zedelgem. MENT wordt uitgebaat door West-Vlamingen, namelijk Marc Hallez (geboren in Torhout) en Magali Sibille (geboren in Brugge). SportMax wordt dan weer geleid door een West-Vlaming (ex-eindredacteur Focus TV, later VTM) Jan Smekens). Plattelands TV wordt gerund vanuit Gullegem. .. en de minister heeft West-Vlaamse roots (Damme).

De themazenders brengen programma’s en content rond zeer specifieke onderwerpen, die meestal gericht zijn op een welbepaalde doelgroep. Zo richt Dobbit TV zich op (ver)bouwers en de betere doe-het-zelver. Eclips brengt diverse thema’s die een nostalgische, oudere doelgroep aanspreken zoals documentaires, cultuur, series en klassieke films. MENT speelt een belangrijke rol in de promotie van Vlaamse muziek, nieuws over theater, musical en showbizz. Plattelands TV is dan weer vooral gericht op land- en tuinbouwers, maar evenzeer op ruiters, vissers, jagers en tuinliefhebbers.

De themazenders bundelen binnenkort hun krachten op Themax, een VOD-platform waar kijkers gratis programma’s kunnen bekijken van de verschillende zenders. Kijkers krijgen hoogtepunten van de programma’s te zien en zullen op een eenvoudige manier de content terugvinden die het best aansluit bij hun interesses. Themax heeft de ambitie het vierde grootste Vlaamse gratis omroepplatform te worden (naast VRT MAX, VTM GO en GoPlay).

De Vlaamse overheid maakt 200.000 euro vrij voor Themax. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle: “De themazenders zijn een belangrijke schakel in het diverse Vlaamse medialandschap, die een zeer specifieke doelgroep bedienen. Ze moeten relevant kunnen blijven in een medialandschap dat sterk evolueert. Een louter lineair tv-kanaal zal daarvoor niet meer volstaan, ze zullen nog veel meer moeten inzetten op een crossmediale strategie. Themax is een goed vertrekpunt om zich aan te passen aan het digitale tijdperk.”

Marc Hallez van MENT: “We willen dat de Vlamingen bij ons ‘the best of the rest’ van het Vlaamse media-aanbod terugvinden. Daarom streven we naar een aangename kruisbestuiving tussen de diverse thema’s. Ook andere Vlaamse omroepen en uitgevers kunnen zich bij ons initiatief aansluiten.”

Themax is gratis en zal gefinancierd worden met inkomsten uit reclame. Voor het opzetten van de reclamewerving doen de themazenders beroep op Birgitta De Smet. Zij was eerder commercieel directeur van SBS (nu PlayMedia). Het platform zal vanaf het najaar online beschikbaar zijn en via een mobiele app. Een uitbreiding van de verspreiding via andere digitale platformen staat voor 2024 op de agenda. (PADI)