Miller brengt uniek popconcert ‘One Day’ in de Sint-Janskerk in Kachtem

Op zaterdag 1 maart brengt Miller vanaf 20 uur een popconcert ‘One Day’ in de Sint-Janskerk in Kachtem.

Het belooft een sfeervolle en intieme avond te worden met een onvergetelijk optreden van singer-songwriter Miller, bekend van de radiohits ‘Lisa Lisa’ en ‘I would’. Later dit jaar pakt Steven Mulier, zoals Miller echt heet, uit met een grootste Sting-tribute. De artiesten voor komende zaterdag: Miller (met nummers van Sting), Otice (met een ode aan Lady Gaga) en Elias Mulier (uitzonderlijk slagwerktalent). Samen brengen zij een mix van tijdloze en meeslepende popklassiekers en de hits van Miller in een indrukwekkende setting. (PADI)

Toegang: 20 euro, inclusief 1 consumptie. Tickets zijn verkrijgbaar in in de Broodjeszaak De Kriebel en Krantenwinkel Skoebidoe, telkens in Kachtem.