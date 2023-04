Mieke zong in 1976 ‘Engelbewaarder’ én in 2023 maakt Thomas Julian van hetzelfde lied een eigen versie én wordt het terug een hit

In 1976 bracht zangeres Mieke het liedje ‘Engelbewaarder’ uit, geschreven door Pierre Kartner alias Vader Abraham. Pierre schreef dat liedje voor Mieke, terwijl de zangeres aan het herstellen was van een zwaar verkeersongeval. In september 2022 bracht de Nederlandse artiest Marco Schuitmaker dezelfde song uit. Op dit moment behaalde hij met zijn versie van ‘Engelbewaarder’ al ruim 2 miljoen YouTube-views en 8,5 miljoen Spotify-streams. En alsof dat nog niet genoeg was, bracht ook de Vlaamse zanger/accordeonist Thomas Julian op 31 maart jl. een eigen versie uit van ‘Engelbewaarder’. Ook Thomas scoort al met zijn nummer. “Ik heb helemaal nog niet zoveel views en streams, maar ook ik ben al heel tevreden met de return”, glimlacht Thomas Julian, afkomstig uit Zwevegem.

Mieke en Thomas Julian waren te gast in het programma ‘Herbert op Zondag’ bij MENT TV. De zangeres gaf toe dat ze even moest zoeken in haar platencollectie om dat liedje terug te vinden. “Uiteindelijk vond ik dat nummer ‘Mijn Engelbewaarder’ terug op mijn LP ‘Tussen Dromen en Ontwaken’ die in 1976 op vinyl uitkwam. Toen heette dat liedje inderdaad ‘Mijn Engelbewaarder’.

Weet je nog wanneer je dat nummer uitbracht?

Mieke: “Ik was pas 19 jaar toen ik dat liedje zong. Het werd nooit een single, haalde geen enkele hitparade. Maar dat liedje ging zijn eigen leven. Wat ik nu meemaak, vind ik fijn.”

Hoe komt het dat jij ook die single uitbracht?

Thomas: “Een vriend gaf mij de tip over dat liedje. Ook in januari kreeg ik toevallig van fans de vraag of ik het lied ‘Engelbewaarder’ kende. Dat was voor ’t eerst dat fans van mij een lied voorstelden. In februari kreeg ik dan te horen van Luc Steeno dat ‘Engelbewaarder’ een liedje was dat perfect bij mij paste. Hij stelde voor om samen naar de studio te gaan. Ik bemerkte al tijdens mijn optredens dat de mensen dit liedje kennen.”

Waarom nam je dat nummer op?

Mieke: “We waren bezig aan de opnames van mijn LP ‘Tussen Dromen en Ontwaken’. ’t Was in de zomer. Toen kwam ik in die periode een heel zwaar ongeval tegen. Ik kwam van een repetitie in Genk. Tussen Geel en Retie viel ik in slaap en reed ik met mijn auto tegen een boom. Enkel waar ik zat was mijn auto nog intact, de rest was volledig vernield. Ik moest thuis herstellen. Pierre Kartner kwam bij ons thuis verder werken aan het album. Op dat moment schreef hij ook ‘Mijn Engelbewaarder’. Zoveel jaren later blijf ik dat liedje nog altijd zingen, maar het blijft een emotioneel nummer. Ik weet immers de reden hoe die song tot stand kwam.”

Thomas: ‘Wij maakten er een heel vlotte versie van. Toen we naar de studio trokken, wisten we niet dat er zo’n emotioneel verhaal aan vast hing. Ik ben er zeker van dat iedereen een engelbewaarder heeft. Ik breng graag ambiance tijdens optredens en dus maakten we er een uptemponummer van.”

Hoe gelukkig ben je dat ‘Engelbewaarder’ zowel in Nederland als in Vlaanderen in de kijker staat?

Mieke: “Sinds ik dat liedje in de jaren zeventig opnam, kreeg die song altijd al veel aandacht, maar nu staat dat liedje in beide landen inderdaad serieus in de spotlights.”

Mieke: “Pierre Kartner alias Vader Abraham schreef dat liedje bij mij thuis toen ik aan het herstellen was na een ernstig verkeersongeval.” © PADI/Daniël

Wist je dat ‘Engelbewaarder’ uitkwam of moest je dat via andere contacten vernemen?

Mieke: “Ik wist dat niet. Ik kreeg op een bepaald moment een nieuwe versie doorgestuurd. Trouwens, in Nederland bestaan er heel veel versies van ‘Engelbewaarder’. Alle bandjes in het noorden en oosten in Nederland spelen al jaren dat liedje. Ik kreeg ook een heel mooie countryversie door van een Nederlandse jongen, én ook van Marco Schuitmaker kreeg ik zijn versie door. Hoe ik mij daarbij voel? Och, ik zit met een dubbel gevoel. Het is een heel ernstig verhaal, een serieus liedje, waar men plots een feestnummer van maakte. Ik dacht: wat deden ze nu met mijn ‘Engelbewaarder’? Maar blijkbaar luisteren de mensen daardoor toch naar dat nummer. Niet naar de tekst, wél naar het verhaal. ‘Engelbewaarder’ bestaat ook uit een fantastische melodie van de hand van Pierre Kartner. Had Pierre dat zo niet geschreven, dan was dat liedje ook niet zo sterk geweest en nu is die song nog altijd een serieuze klassieker.”

Vind je het een nadeel dat er op dat moment twee verschillende artiesten ‘Engelbewaarder’ zingen? Marco Schuitmaker in Nederland en Thomas Julian in Vlaanderen.

Mieke: “Och, er staan minstens tien versies van ‘Engelbewaarder’ op YouTube. Iedereen mag een liedje opnemen. In Nederland en België staan er daar geen grenzen op. Zing ik dat liedje morgen tijdens een optreden, dan zingen de mensen mee. Zingt Thomas zijn versie, dan doen ze ook mee net zoals de mensen dat eveneens meezingen in Nederland wanneer Marco Schuitmaker op het podium staat.”

Thomas: “Dit liedje kent iedereen. Het is een échte meezinger tijdens mijn optredens.” © PADI/Daniël

Hoe gelukkig ben jij met ‘Engelbewaarder’?

Thomas: “Ik ben er heel gelukkig mee. Het is een origineel nummer en een liedje in mijn versie dat zorgt voor ambiance. Dat lied heeft een prachtige melodie. Dat liedje leeft al zoveel jaren, waardoor de mensen het van ’t begin tot ’t einde kunnen meezingen. Dat zorgt voor een speciale sfeer wanneer ik aan het optreden ben.”

Mieke: “Dit liedje is nooit een single geworden of toch geen single die de Top 40 haalde. We waren bezig met een album toen ik dat ongeval kreeg én zo schreef Pierre daar een song over. Vandaar ‘Mijn Engelbewaarder’.”

Is het voor je een moeilijk liedje om te zingen of kan een muzikaal talent zoals U alles aan?

Thomas: “Ik speel accordeon en we hebben daar natuurlijk ook de accordeon in betrokken. Dat instrument ligt me al jaren nauw aan mijn hart. Die versie past dus bij mij, terwijl ik misschien tijdens de kerstperiode een rustige versie van ‘Engelbewaarder’ kan brengen. Dat zien we dan nog wel. Mieke heeft alvast op YouTube met dat nummer al heel veel views.”

Mieke: “Dat is een apart verhaal. De opname deden we in Oostende en de jongen die dat dan opnam zette dat nummer op zijn YouTube-kanaal. Dat stond er zo’n tien jaar op en we hadden 1,2 miljoen views. Die jongen die dat erop zette, deed de grote kuis op zijn kanaal en hij verwijderde al die filmpjes, inclusief mijn 1,2 miljoen views. Dat vind ik heel spijtig. We mogen immers terug van nul herbeginnen. Moest er nog iemand zijn die toevallig een screenschot heeft staan van toen ik zoveel views had, dan mogen ze dat mij gerust bezorgen. Dat zou mij heel blij maken.”

Ga je hetzelfde genre blijven brengen?

Thomas: “Mijn optredens staan centraal met ambiance en dus zal ik wellicht in dezelfde muzikale richting blijven doorgaan.”

Je bracht je eerste song uit op 31 maart jl. Ben je tevreden over de respons?

Thomas: “Op Spotify gaat het goed. Op TikTok heb ik video’s die al zo’n 200.000 keren zijn bekeken met dank aan de ‘Engelbewaarder’. De melodie wordt gesmaakt door jong en oud, en dat doet mij wel deugd.”

Wie is je engelbewaarder?

Thomas: “Iedereen heeft wel een engelbewaarder, maar voor iedereen is dat wel verschillend. Ik ben gelovig. Voor een optreden kijk ik naar Hierboven en zeg ik zachtjes: help mij, maak dat het goed verloopt! Wie is het? Dat is mij om het even, maar iedereen heeft dat in zijn leven.”

Mieke: “Toen ik op 18-jarige leeftijd dat zwaar ongeval tegen kwam, had ik zeker een engelbewaarder. Wie dat was, weet ik niet. Nu zijn mijn overleden ouders mijn engelbewaarder. Waar ik ook ga, ik heb altijd mijn albums met foto’s mee van mijn dierbaren, inclusief mijn ouders en mijn overleden man. Sinds de dood van Pierre Kartner ben ik zeker dat hij ook van Hierboven naar mij toekijkt en op tijd eens een signaal stuurt als mijn engelbewaarder.”

Bezit je fysieke geluksbrengers?

Mieke: “Dat is mijn fotomapje met foto’s erin van mijn ouders, mijn overleden man, mijn huidige man Marc, enz. Van mensen die ik zo graag zie.”

Thomas: “Niet echt iets fysiek, maar voor een optreden vind ik rust wanneer ik naar Hierboven kijk en zeg: help mij dat alles goed verloopt.”

Wat brengt je toekomst?

Thomas: “Ik ben vaak in Duitsland en verbleef al vaak in opnamestudio’s in Duitsland. Ik zit in songwriterskampen in Düsseldorf, Berlijn, Stutgart, die schrijven voor grote Duitse artiesten.. In mei vertrek ik met schrijvers voor veertien dagen naar Mallorca, waar we voor Duitse artiesten gaan schrijven. Iedereen speelt dan een eigen instrument. Ik speel piano en accordeon. Daar ontstaan er nieuwe liedjes. We hebben geen plan, maar op het einde van zo’n schrijfkamp hebben we een mooi resultaat.”

Hoe voelde dat aan op het Schlagerfestival in Hasselt?

Thomas: “Enkele jaren geleden ging ik kijken. Toen hoopte ik er ook eens te mogen staan en nu mag ik dat al afvinken van m’n bucketlist. In februari zei Luc Steeno dat ik met de liveband kon meespelen, want ik speelde immers op een accordeon. Dat was een zalige ervaring, die mij veel promo opleverde.” (PADI)

