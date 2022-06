Middelkerke plakt én scant: “We hebben ze goed zichtbaar gehangen, zodat iedereen kan meedoen!”

“Het verbaast mij hoeveel mensen er met hun telefoon al een scan hebben gemaakt in de hoop dat ze tickets en een backstage rondleiding winnen”, zegt Rebecca Hentjens van vishandel De Vishoek uit de Middelkerkse Kerkstraat. Net als bij heel wat van haar collega-handelaars uit groot Middelkerke, hangt er ook in haar winkel een opvallende concertposter voor de Zomereditie van Het Schlagerfestival. Die vindt op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli 2022,voor het 2de jaar op rij, plaats in de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke. “Met de ‘Middelkerke plakt’-posteractie stimuleren we graag zoveel mogelijk inwoners en lokale handelaars om onze concertposter op een zichtbare plaats te hangen, waardoor er zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan onze wedstrijd. Daarmee kunnen ze dan gratis tickets en een exclusieve backstage-tour op ons festival winnen. Wie graag eens een praatje slaat met De Romeo’s, Sasha & Davy, Yves Segers, Christoff, Laura Lynn, Lindsay, Johan Veugelers, Bart Kaëll of Swoop, maakt een kans als ze de QR-code scannen op de poster. We hebben nu al meer concerttickets verkocht dan vorig jaar, maar zowel voor de vrijdag- als zaterdagavond zijn er nog tickets beschikbaar voor de Zomereditie. Voor de show op zaterdag moeten ze wel snel zijn, want daar zitten we aan de laatste tickets”, zegt Annelies Vrijdag namens de organisatie.

Het enthousiasme rond de ‘Middelkerke plakt’-posteractie is groot bij alle betrokkenen. “Bij ons plakt de poster sinds begin deze week. Ik moet zeggen dat we al geschrokken zijn hoeveel mensen er al voor de etalage hebben gestaan met hun smartphone of mensen die een poster zijn komen vragen om hem zelf thuis te plakken”, zegt Nancy Debeucklaere van het populaire kapsalon Carin Center uit de Middelkerkse Kerkstraat. Naast de dienst Toerisme in Middelkerke en Westende, is zij samen met modeboetiek The Gallery 34 (Leopoldlaan 80) één van de drie verdeelpunten waar de inwoners uit Middelkerke, Westende en de deelgemeenten terecht kunnen voor hun gratis raamposter. “Als ik het zo hoor bij mijn vaste klanten, zijn er heel veel nieuwsgierig naar hoe het er op zo’n festival backstage aan toegaat. Eenontmoeting met één of meerdere artiesten zien ze allemaal zitten. In mijn kapstoelen hoor ik het vaakst de namen van Christoff en De Romeo’s wanneer ik vraag naar wie ze dan eens graag specifiek willen ontmoeten. Dit weekend is er in Middelkerke het Belgisch kampioenschap wielrennen. Met het goede weer in het vooruitzicht, ziet het ernaar uit dat je bij ons, net als vorig weekend, bij wijze van spreken weer over de koppen gaat kunnen lopen. Gegarandeerd gaan er heel veel mensen hun telefoon de komende dagen bovenhalen om mee te spelen. Ik ben daar vrij zeker van”, zegt Nancy lachend.

Nancy Debeucklaere van kapsalon Carin Center. © PADI/Evelyn

Handelaars uit Middelkerke en de deelgemeenten kunnen nog steeds meedoen met de gratis ‘Middelkerke plakt’-concertposters. Zij kunnen terecht bij de Dienst Toerisme (Joseph Casselaan 1) en krijgen, na registratie van deelname, ook een festivalticket van de organisatie. De inwoners kunnen ook terecht in het voormalige Postgebouw bij de Dienst Toerisme, bij kapsalon Carine Center (Kerkstraat 51) en modeboetiek The Gallery 34 (Leopoldlaan 80) voor hun gratis raamposter. (PADI)

De Zomereditie van Het Schlagerfestival vindt plaats op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli 2022 in de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke. De ‘Middelkerke Plakt’-actie loopt tot donderdag 14 juli 2022 middernacht. Info en tickets: www.schlagerfestivalzomerbe.