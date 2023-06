Middelkerke op 5 augustus voor ‘One More Night’ musicalhoofdstad van Vlaanderen

‘One Night Only’, het zotste musicalfeest van Vlaanderen, raasde op 30 juli 2022 als een orkaan door de Proximus Pop-Up Arena en deed Middelkerke op z’n grondvesten daveren. Het publiek danste, zong uit volle borst mee, kirde van de pret, ging recht op de stoelen staan én riep na afloop luidkeels om ‘MORE’!!

‘U vraagt, wij draaien!’ dachten ze bij Deep Bridge en dus wordt Middelkerke op 5 augustus 2023 opnieuw gebombardeerd tot musicalhoofdstad van Vlaanderen. ‘One More Night’ belooft more van hetzelfde, maar dan anders en nog vetter: de strafste musicalstemmen van ons land, een ijzersterk live orkest, een steengoed ensemble, een swingend showballet en dat alles verweven in een wervelende show met de bekendste musicalhits aller tijden.

Dit jaar geen Cultuurmarkt, met de ondertussen traditionele musical sing-a-long van Deep Bridge als felgesmaakte afsluiter, in Antwerpen. Deep Bridge geeft dus op 5 augustus de aftrap van hunnieuwe theaterseizoen met dit oversized ‘One More Night’-meezingfeestje in Middelkerke. Iedereen kan/mag/moet daar komen meebrullen en uit de bol gaan op de grootste musicalhits. Met puur en onversneden musicaltoppers Ann Van den Broeck, Michiel De Meyer, Helle Vanderheyden, Laurenz Hoorelbeke en Isabelle Heremans, is het feestje alvast helemaal verzekerd. Het publiek krijgt hier ook nog eens nachtegalen Lien Van den Bossche, Jens Sauviller en Justine Maurau als backing vocalisten bovenop!(PADI)

Aarzel dus niet als je deze onwaarschijnlijke ‘One More Night’ rock-‘n-roll musicalparty wil meemaken op 5 augustus 2023 in Middelkerke en bestel nu je tickets via deepbridge.be – Reserveer nog tot en met 4 juli 2023 je tickets voor ‘One More Night’ en ontvang per gereserveerd ticket, gratis en voor niets, 1 extra ticket!