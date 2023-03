Middelkerke ook nu weer aanwezig in nieuwste boek Ludo Geluykens, dat zich op een wel érg bekende locatie afspeelt

Het gebouw op de foto komt de echte fans natuurlijk bijzonder bekend voor: het enige echte café dat jarenlang dienst deed als decor van de populaire reeks ‘FC De Kampioenen’. Meer dan tien jaar na het einde van de opnames, heeft het beroemde café nog niets aan herkenbaarheid ingeboet. Al werd het sindsdien wel toepasselijk omgedoopt tot brasserie ‘Mijn Gedacht’ en herbergt het café het clubhuis van de golfclub die nu aan de terreinen verbonden is. Precies daar speelt de veertiende politiethriller van de Ranstse auteur Ludo Geluykens zich af. Het verhaal begint immers met de moord op Harrie Bats, in het boek de kelner van de brasserie.

Hoewel er nu dus een golfclub gevestigd is op de terreinen langs de Ranstsesteenweg in Ranst, zijn de links met de klungelige voetbalploeg nooit ver weg. “Zo is Marijn Devalck – Boma – er een regelmatige klant en kan je er eveneens een ‘dagschotel’ verkrijgen, het favoriete bier van Xavier”, vertelt Geluykens. “Uiteraard komen er nog steeds veel fans van het programma naar de plaats waar vroeger de opnames gebeurden en springen ze dan uiteraard ook eens binnen bij ‘Mijn Gedacht’. Als echte Ranstenaar wilde ik graag iets doen met deze iconische plaats en in diezelfde brasserie is ook het idee ontstaan na een partijtje golf. Nadat het verhaal in mijn hoofd klaar was, mocht ik ook een kijkje nemen in de kleedkamers en de douches. Daar zag ik dat je in de kluisjes ook perfect een jachtgeweer kon bewaren. Van toen af aan begon het verhaal alsmaar meer vorm te krijgen in mijn hoofd. En zo hadden mijn politiespeurders Somers en De Winter weeral een goed excuus om tijdens hun onderzoek op café te gaan.”

De verhalen van Geluykens vertrekken steeds vanuit Lier, maar kunnen vanaf dan een wending nemen naar heel Vlaanderen. Ook een passage in onze provincie is nooit ver weg. “Zo gebeurde er in ‘De golfmoorden’, één van mijn vorige boeken, zelfs een moord op het golfterrein van Westende. Ik ben iemand die zijn verhalen graag laat afspelen in de eigen thuisomgeving. Zelf woon ik in Ranst en het kleinschalige Lier, waar toch heel wat te beleven valt, ligt op amper zes kilometer van mijn deur. Maar ik heb ook een appartement in Middelkerke waar ik regelmatig vertoef, dus ook die gemeente passeert regelmatig wel eens de revue. In mijn vorige verhaal ‘Valse beloftes’ speelt een groot deel van het verhaal zich af op de campings in Middelkerke en gaat commissaris Somers telkens hij in de verhalen in Middelkerke komt, ook langs zijn stamkroeg ‘De Columbus’. Zelf kom ik daar ook zo vaak dat de uitbater mijn boeken er zelfs te koop aanbiedt. Het zeetje is ook enorm fijn om als auteur je hoofd leeg te maken. Net zoals thuis in Ranst, ga ik ook als ik in Middelkerke ben ’s morgens een rondje lopen om mijn gedachten te verzetten. Zo kunnen verhalen ontstaan, of kan het zelfs een oplossing bieden als ik ergens vast dreig te zitten.” (PADI & Tom)

‘Kampioenenmoorden bij Mijn Gedacht’ verschijnt volgende week bij Uitgeverij Leesgenot en kan besteld worden via de reguliere boekhandels. Het boek telt 276 pagina’s en kost 20 euro.