Michiel Dobbels uit Zulte mag als één van de eerste bezoekers ‘Marvel Avengers Campus’ ontdekken in Disneyland Paris

De 35-jarige Michiel Dobbels uit Zulte, maar afkomstig uit Meulebeke, was één van de allereerste bezoekers die de nieuwe attractie ‘Marvel Avengers Campus’ kon ontdekken in Disneyland Paris. “Die nieuwe attracties zijn zeker meer dan de moeite waard”, benadrukt hij.

“Ik durf het bijna niet zeggen, maar ’t was al zestien jaar geleden dat ik nog eens in Disneyland Paris was geweest”, bekent hij zachtjes. “Ik herinner mij nog dat het ’t jaar was dat de attractie Buzz Lightyear werd geopend. Toen beleefde ik daar als 19-jarige een mooi weekend. Waarom ik niet meer terugkeerde. Och, je kent dat hé. Door de studies in Gent, de liefde, het werk, enz. Ik groeide op in Meulebeke, woonde ooit in Wielsbeke en in Merelbeke. Sinds kort wonen mijn partner Elise en ik in onze eigen woning in Zulte, samen met ons zoontje Vince. Ik kon met een goede kennis meegaan naar Disneyland Paris en zo vertoefde ik daar meerdere dagen. Wat ik ervan vind? Amaai, dat park is nogal veranderd sinds mijn laatste bezoek van zestien jaar geleden. Er kwamen zoveel nieuwe attracties bij. In Disneyland Paris stond de tijd zeker niet stil, maar bleef men maar zorgen voor vernieuwing. Ik kom zeker terug, samen met mijn vrouw en kindje. Maar nu is Vince nog maar één jaar en dus nog een beetje te klein voor al die grote attracties.”

Michiel Dobbels bij ‘Marvel Avengers Campus’. © PADI

Michiel had het geluk van de opening van ‘Marvel Avengers Campus’ bij te wonen. “Als ik even terugblik op mijn recent verblijf, dan moet ik toegeven dat het park er heel netjes bij ligt. Het is onbeschrijfelijk hoe zo’n grote oppervlakte en waar er zoveel mensen passeren er iedere minuut van de dag zo proper bij ligt. Er is toffe randanimatie met shows, parades, leuke fotomomenten. ’s Avonds zag ik een prachtige lichtshow met drones, heel veel vuurwerk én dansende fonteinen. Wat een avond! Wat een spektakel! Blijf je daar slapen, dan geraak je praktisch niet direct in slaap omdat de adrenaline van dat wondermooi spektakel je blijft in een greep houden. Formidabel! En wat die nieuwe attracties ‘Marvel Avengers Campus’ betreft: Spider Web is heel mooi gemaakt. Het is alsof je precies zelf in die attractie zit. Het is nieuwe technologie. Tof is ook dat het met punten is en teams. Het is wel lastig in de armen, maar toch goeie workout. En die nieuwe rollercoaster. Amaai, wat een snelheid. Dat is pure adrenaline aan zeker 100 km/uur. Het is wel voorbij zonder dat je het weet. Kortom, ‘Marvel Avengers Campus’ is zeker en vast een meerwaarde voor Disneyland Paris. Ik heb er zeker en vast van genoten. De vele bezoekers zullen eveneens geen spijt hebben dat ze dit ‘nieuwe dorp’ binnen Disneyland Paris leren kennen. Ontdek iedere vierkante meter van deze prachtige nieuwe locatie!” (PADI)

In Disneyland Paris valt van alles te beleven, zoals rond 23 uur de Disney D-Light & Illuminations-show. © PADI

www.disneylandparis.com